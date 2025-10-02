Birthday Special: जब लवलीना ने अपने मुक्के की ताकत दुनिया को दिखाई, जानें ट्रायल से लेकर टोक्यो तक की कहानी

लवलीना ने 2017 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। यह उनका पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेडल था। रूस के उलान-उदे में 2019 विश्व चैंपियनशिप में भी लवलीना ने कांस्य पदक जीता था। विश्व चैंपियनशिप में जीते गए पदकों की वजह से लवलीना को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए एशियाई क्वालीफायर में भेजने के लिए विश्वास दिलाने में मदद मिली। मार्च 2020 में एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर के क्वार्टर-फाइनल में उज्बेकिस्तान की मफतुनाखोन मेलिएवा को मात दी। इसके साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने वेल्टरवेट वर्ग (69 किग्रा) में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीतकर लवलीना ने देश का नाम गौरवान्वित किया।