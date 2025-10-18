BWF World Junior Championships: तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास, 17 साल में पहली बार किसी भारतीय शटलर ने पदक किया पक्का

हालांकि, लड़कियों के एकल वर्ग में भारत की एक और पदक की उम्मीदें तब टूट गईं जब आठवीं वरीयता प्राप्त उन्नति हुड्डा थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त अन्यापत फिचितप्रीचासाक से 32 मिनट में 15-12, 15-13 से हार गईं। लड़कों के एकल क्वार्टर फ़ाइनल में, ज्ञान दत्तू ने चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियू यांग मिंग यू को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उनका जोशीला प्रयास 15-11, 15-13 से हार से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था।