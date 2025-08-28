BWFI world Championship: पीवी सिंधु, ध्रुव-तनिषा, सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन, 16वें राउंड में पहुंचे

राउंड ऑफ 16 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना छठी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इस मुकाबले के बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी ओर, पीवी सिंधु ने महिला एकल के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को 21-19, 21-15 से शिकस्त दी।