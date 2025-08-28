Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अन्य खेल

BWFI world Championship: पीवी सिंधु, ध्रुव-तनिषा, सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन, 16वें राउंड में पहुंचे

विश्व में 15वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु पहले गेम में 12-18 से पिछड़ रही थीं, लेकिन छह लगातार अंकों के साथ शानदार वापसी करते हुए सिंधु ने आखिरकार 21-19 से गेम अपने नाम कर लिया।

भारत

Siddharth Rai

Aug 28, 2025

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु (Photo - BFI)

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत की शीर्ष वरीयता प्राप्त पुरुष युगल जोड़ी, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। नौवीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने चीनी ताइपे के लियू कुआंग हेंग और यांग पो हान को 22-20, 21-13 से शिकस्त दी। यह मुकाबला पेरिस के एडिडास एरिना में 43 मिनट तक चला।

राउंड ऑफ 16 में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना छठी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। इस मुकाबले के बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी ओर, पीवी सिंधु ने महिला एकल के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मलेशिया की करुपाथेवन लेत्शाना को 21-19, 21-15 से शिकस्त दी।

विश्व में 15वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु पहले गेम में 12-18 से पिछड़ रही थीं, लेकिन छह लगातार अंकों के साथ शानदार वापसी करते हुए सिंधु ने आखिरकार 21-19 से गेम अपने नाम कर लिया।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने दूसरे गेम में अपनी गति को नियंत्रित किया करते हुए युवा प्रतिद्वंद्वी को संभलने का मौका नहीं दिया। यह मुकाबला सीधे गेम में समाप्त हो गया। निरंतरता और सटीकता के साथ पीवी सिंधु ने आखिरकार दूसरे गेम को 21-15 से अपने नाम कर लिया।

मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की 16वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने आयरलैंड के जोशुआ मैगी और मोया रयान को 21-11, 21-16 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। इस भारतीय जोड़ी का सामना हांगकांग की पांचवीं वरीयता प्राप्त टैंग चुन मान और त्से यिंग सुएट की जोड़ी से होगा।

अब भारत की उम्मीदें रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे की गैर-वरीयता प्राप्त जोड़ी पर टिकी होंगी। इसके साथ ही एचएस प्रणय पुरुष एकल के प्री-क्वार्टरफाइनल में जगह पक्की करने के लिए कोर्ट पर उतरेंगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 07:20 am

Hindi News / Sports / Other Sports / BWFI world Championship: पीवी सिंधु, ध्रुव-तनिषा, सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन, 16वें राउंड में पहुंचे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.