एथलीटों को सोशल मीडिया के उत्पीड़न से बचाने के लिए चीन ने उठाया ये बड़ा कदम, जानें भारत कितना पीछे

China campaign to protect athletes: चीन के साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) ने 15वें नेशनल गेम्‍स से पहले अपने एथलीटों, कोचों और रेफरी के ऑनलाइन होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए अच्‍छी पहल करते हुए एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान फैंस या दुर्व्‍यवहार करने वालों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क नंबर, होटल में ठहरने के विवरण और आधिकारिक आईडी प्रमाण समेत बदनाम अभियानों के माध्यम से व्यक्तिगत डेटा को जानबूझकर लीक करने पर रोक लगाएगा। सीएसी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य एथलीटों की गोपनीयता और प्रतिष्ठा की रक्षा के अलावा उनके निजी जीवन और स्वतंत्रता को ऑनलाइन डॉक्सिंग और दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है।