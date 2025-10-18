Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

दिल्ली ने थलाइवाज को हराया और पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी की

त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ दिल्ली ने अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी भी कर ली, जबकि अर्जुन देशवाल ने भी एक सुपर 10 हासिल किया, जो हालांकि बेकार गया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 18, 2025

दिल्ली ने थलाइवाज को हराया (Photo - PKL 2025)

Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi K.C., Pro Kabaddi League 2025: दबंग दिल्ली के.सी. ने तमिल थलाइवाज की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए शुक्रवार को 37-31 से महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अक्षित ढुल उस रात मुख्य रेडर रहे, जिन्होंने सब्सटीट्यूट के तौर पर आकर 12 अंक बनाए। अनुभवी फज़ल अत्राचली ने भी उनका अच्छा साथ दिया और हाई-5 बनाया।

आज यहां त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ दिल्ली ने अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी भी कर ली, जबकि अर्जुन देशवाल ने भी एक सुपर 10 हासिल किया, जो हालांकि बेकार गया।
तमिल थलाइवाज ने अर्जुन देशवाल की अगुवाई में शुरुआती बढ़त बना ली। इसके बाद सागर राठी ने नीरज नरवाल को टैकल किया, और आशीष ने दबंग दिल्ली की अगली रेड में अजिंक्य को आउट किया।

सौरभ नांदल और फ़ज़ल अत्राचली जैसे खिलाड़ियों को आउट करने में कई सफल रेड के बाद, अर्जुन का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने सुरजीत सिंह और अक्षित को एक ही झटके में आउट कर थलाइवाज को मैच का पहला ऑल आउट कर दिया। इससे थलाइवाज को भारी बढ़त मिल गई और पहले 10 मिनट के अंत तक स्कोर 13-6 हो गया।

थलाइवाज की शानदार शुरुआत के बावजूद, दबंग दिल्ली ने दूसरे क्वार्टर में अपने विरोधियों पर दबाव बनाया। थलाइवाज को ऑल आउट कर दिया गया क्योंकि सुपर-सब अक्षित ने रेडिंग का भार अपने कंधों पर ले लिया और अपने मूव में अरुलनंथाबाबू और आशीष दोनों को आउट कर दिया।

फ़ज़ल ने अर्जुन देशवाल को टैकल किया, इससे पहले मोइन शफागी को संदीप ने टैकल किया, और इस तरह दबंग दिल्ली ने धीरे-धीरे मैच में वापसी की। इसके बावजूद, थलाइवाज ने अपना संयम बनाए रखा और अर्जुन ने पहले हाफ की आखिरी रेड में अपना सुपर 10 पूरा किया - एक करो या मरो वाली रेड - और स्कोर 19-16 हो गया।

दूसरे हाफ के पाँच मिनट बाद, सीज़न 8 की चैंपियन दबंग दिल्ली ने स्कोर बराबर करके मैच में वापसी की। नवीन ने एक सफल रेड में रौनक को आउट किया, इससे पहले सुरजीत ने मोइन को टैकल करके दबंग दिल्ली को बढ़त दिला दी। वापसी पूरी होने के बाद, अब दारोमदार तमिल थलाइवाज पर था क्योंकि तीसरे क्वार्टर के अंत में स्कोर 23-23 था।

अक्षित ने दूसरे हाफ में दबंग दिल्ली को बढ़त दिलाई जब उन्होंने एक करो या मरो वाली रेड में मोहित और रौनक को एक ही झटके में आउट कर दिया। यह मूव मैच के अंत की शुरुआत थी, और फज़ल अत्राचली द्वारा आशीष को टैकल करने के बाद थलाइवाज पर ऑल आउट होने से दबंग दिल्ली ने अजेय बढ़त बना ली।

अक्षित ने अपना सुपर 10 पूरा किया और फिर सागर राठी को आउट कर दबंग दिल्ली ने दूसरे हाफ में अपनी बढ़त चार अंकों तक पहुँचा दी। संदीप ने शफागी को टैकल किया, फिर फज़ल ने अर्जुन को आउट किया, और ईरानी खिलाड़ी ने मैच के आखिरी मिनटों में अपना हाई फाइव पूरा किया। मैच खत्म होने तक थलाइवाज के तीन खिलाड़ी मैट पर बचे थे, और दबंग दिल्ली ने छह अंकों की शानदार जीत हासिल की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Oct 2025 08:00 am

Hindi News / Sports / Other Sports / दिल्ली ने थलाइवाज को हराया और पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी की

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

PKL 2025: लगातार 4 हार के बाद जयपुर की वापसी, यूपी को 14 अंक से हराया

अन्य खेल

भारत ने मलेशिया को हराकर सुल्तान जोहोर कप के फाइनल में बनाई जगह, अब ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना

Indian junior men’s hockey team
अन्य खेल

तन्वी शर्मा का विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कमाल, 17 साल में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी

Tanvi Sharma
अन्य खेल

Denmark Open 2025: लक्ष्य सेन और सात्विक-चिराग का शानदार प्रदर्शन जारी, डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Satwik-Chirag
अन्य खेल

PKL 2025: टाईब्रेकर में पटना पाइरेट्स ने बेंगलुरू बुल्स को हराया, 6-5 से जीता मैच

अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.