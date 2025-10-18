दिल्ली ने थलाइवाज को हराया और पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी की

आज यहां त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ दिल्ली ने अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी भी कर ली, जबकि अर्जुन देशवाल ने भी एक सुपर 10 हासिल किया, जो हालांकि बेकार गया।

तमिल थलाइवाज ने अर्जुन देशवाल की अगुवाई में शुरुआती बढ़त बना ली। इसके बाद सागर राठी ने नीरज नरवाल को टैकल किया, और आशीष ने दबंग दिल्ली की अगली रेड में अजिंक्य को आउट किया।