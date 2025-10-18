दिल्ली ने थलाइवाज को हराया और पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी की

दिल्ली ने थलाइवाज को हराया (Photo - PKL 2025)
Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi K.C., Pro Kabaddi League 2025: दबंग दिल्ली के.सी. ने तमिल थलाइवाज की कड़ी चुनौती का सामना करते हुए शुक्रवार को 37-31 से महत्वपूर्ण जीत हासिल की। अक्षित ढुल उस रात मुख्य रेडर रहे, जिन्होंने सब्सटीट्यूट के तौर पर आकर 12 अंक बनाए। अनुभवी फज़ल अत्राचली ने भी उनका अच्छा साथ दिया और हाई-5 बनाया।
आज यहां त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ दिल्ली ने अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद पुनेरी पल्टन के साथ अंकों की बराबरी भी कर ली, जबकि अर्जुन देशवाल ने भी एक सुपर 10 हासिल किया, जो हालांकि बेकार गया।
तमिल थलाइवाज ने अर्जुन देशवाल की अगुवाई में शुरुआती बढ़त बना ली। इसके बाद सागर राठी ने नीरज नरवाल को टैकल किया, और आशीष ने दबंग दिल्ली की अगली रेड में अजिंक्य को आउट किया।
सौरभ नांदल और फ़ज़ल अत्राचली जैसे खिलाड़ियों को आउट करने में कई सफल रेड के बाद, अर्जुन का शानदार प्रदर्शन जारी रहा और उन्होंने सुरजीत सिंह और अक्षित को एक ही झटके में आउट कर थलाइवाज को मैच का पहला ऑल आउट कर दिया। इससे थलाइवाज को भारी बढ़त मिल गई और पहले 10 मिनट के अंत तक स्कोर 13-6 हो गया।
थलाइवाज की शानदार शुरुआत के बावजूद, दबंग दिल्ली ने दूसरे क्वार्टर में अपने विरोधियों पर दबाव बनाया। थलाइवाज को ऑल आउट कर दिया गया क्योंकि सुपर-सब अक्षित ने रेडिंग का भार अपने कंधों पर ले लिया और अपने मूव में अरुलनंथाबाबू और आशीष दोनों को आउट कर दिया।
फ़ज़ल ने अर्जुन देशवाल को टैकल किया, इससे पहले मोइन शफागी को संदीप ने टैकल किया, और इस तरह दबंग दिल्ली ने धीरे-धीरे मैच में वापसी की। इसके बावजूद, थलाइवाज ने अपना संयम बनाए रखा और अर्जुन ने पहले हाफ की आखिरी रेड में अपना सुपर 10 पूरा किया - एक करो या मरो वाली रेड - और स्कोर 19-16 हो गया।
दूसरे हाफ के पाँच मिनट बाद, सीज़न 8 की चैंपियन दबंग दिल्ली ने स्कोर बराबर करके मैच में वापसी की। नवीन ने एक सफल रेड में रौनक को आउट किया, इससे पहले सुरजीत ने मोइन को टैकल करके दबंग दिल्ली को बढ़त दिला दी। वापसी पूरी होने के बाद, अब दारोमदार तमिल थलाइवाज पर था क्योंकि तीसरे क्वार्टर के अंत में स्कोर 23-23 था।
अक्षित ने दूसरे हाफ में दबंग दिल्ली को बढ़त दिलाई जब उन्होंने एक करो या मरो वाली रेड में मोहित और रौनक को एक ही झटके में आउट कर दिया। यह मूव मैच के अंत की शुरुआत थी, और फज़ल अत्राचली द्वारा आशीष को टैकल करने के बाद थलाइवाज पर ऑल आउट होने से दबंग दिल्ली ने अजेय बढ़त बना ली।
अक्षित ने अपना सुपर 10 पूरा किया और फिर सागर राठी को आउट कर दबंग दिल्ली ने दूसरे हाफ में अपनी बढ़त चार अंकों तक पहुँचा दी। संदीप ने शफागी को टैकल किया, फिर फज़ल ने अर्जुन को आउट किया, और ईरानी खिलाड़ी ने मैच के आखिरी मिनटों में अपना हाई फाइव पूरा किया। मैच खत्म होने तक थलाइवाज के तीन खिलाड़ी मैट पर बचे थे, और दबंग दिल्ली ने छह अंकों की शानदार जीत हासिल की।
