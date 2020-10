Formula 1: लुईस हैमिल्टन ने की माइकल शूमाकर की बराबरी, Eifel Grand Prix के साथ 91 जीत पूरी

बर्लिन। लुईस हैमिल्टन ( Lewis Hamilton ) ने रविवार को आइफिल ग्रां प्री में जीत के साथ फॉर्मूला वन में 91 जीत के माइकल शूमाकर ( michael schumacher ) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके साथ ही उन्होंने फॉर्मूला वन में अपने सातवें चैंपियनशिप खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाया।

हैमिल्टन ने अपनी मर्सडीज टीम के साथी वैल्टेरी बोटास के पीछे शुरुआत की, लेकिन जब 13वें लैप में फिन ने थोड़ी जगह छोड़ी तो उन्होंने बढ़त ले ली। हालांकि पांच लैप के बाद कार की समस्या से जूझ रहे बोटास रेस से हट गए थे। जबकि हैमिल्टन ने रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन को उस वक्त आसानी से पीछे कर दिया, जब एक सेफ्टी कार ने दौड़ में देर से हिस्सेदार की।

हैमिल्टन ने वेरस्टैपेन से लगभग पांच सेकंड के अंतर से जीत हासिल की, जिसमें रेनॉल्ट के लिए 2011 से पहली बार डैनियल रिकियार्डो ने टॉप तीन में जगह बनाई। इस दौरान एक और रिकॉर्ड टूट गया क्योंकि किमी राइकोनेन ने अपनी 323वीं दौड़ शुरू की, और 1993 से 2011 तक रूबेंस बैरिकेलो को पीछे छोड़ दिया।

