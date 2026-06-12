मैक्सिको ने FIFA World Cup 2026 का ओपनिंग मैच जीता, रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया

फीफा विश्व कप 2026 के ओपनिंग मैच में दक्षिण अफ्रीका मिडफील्डर याया सिथोले को टूर्नामेंट का पहला रेड कार्ड दिखाया गया। इसके बाद सिथोले को दूसरे हाफ के शुरुआती मिनटों में मैदान छोड़ना पड़ा। दरअसल, मेक्सिको पहले ही 1-0 की बढ़त हासिल कर चुका था। दूसरे हाफ के 49वें मिनट में सिथोले ने गोल की ओर बढ़ रहे ब्रायन गुटिरेज को फाउल कर रोक दिया। रेफरी ने इसे स्पष्ट गोल करने के अवसर को रोकने का मामला माना और उन्हें सीधे रेड कार्ड दिखा दिया।