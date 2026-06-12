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Breaking News: मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने अस्पताल में तोड़ा दम, एशियन गेम्स में 4 गोल्ड पर साधा था निशाना

Jaspal Rana Asian Games Gold Medalist: उत्तराखंड के गढ़वाली परिवार में जन्मे जसपाला राणा ने एशिनय गेम्स में 4 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेजल अपने नाम किया था।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 12, 2026

jaspal rana and manu bhakar

जसपाल राणा के साथ मनु भाकर (फोटो- ANI)

Indian Shooter Jaspal Rana Dies at 49: भारतीय ओलंपिक निशानेबाज मनु भाकर के कोच जसपाल राणा की 49 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। उनका दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जसपाल राणा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और पिछले कुछ सालों से वह मनु भाकर को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगित में 2 कांस्य पदक जीते थे।

कैसे हुई जसपाल राणा की मौत?

शूटिंग वर्ल्डकप में भाग लेने के बाद वह टीम के साथ जर्मनी से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ लेकिन आज सुबह वह जिंदगी से जंग हार गए। हालांकि अब तक नहीं पता चला कि उनकी मौत किस वजह से हुई है।

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Updated on:

12 Jun 2026 10:29 am

Published on:

12 Jun 2026 10:05 am

Hindi News / Sports / Other Sports / Breaking News: मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने अस्पताल में तोड़ा दम, एशियन गेम्स में 4 गोल्ड पर साधा था निशाना

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