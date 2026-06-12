Breaking News: मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने अस्पताल में तोड़ा दम, एशियन गेम्स में 4 गोल्ड पर साधा था निशाना

Indian Shooter Jaspal Rana Dies at 49: भारतीय ओलंपिक निशानेबाज मनु भाकर के कोच जसपाल राणा की 49 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। उनका दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जसपाल राणा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और पिछले कुछ सालों से वह मनु भाकर को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगित में 2 कांस्य पदक जीते थे।