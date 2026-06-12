Breaking News: मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने अस्पताल में तोड़ा दम, एशियन गेम्स में 4 गोल्ड पर साधा था निशाना

जसपाल राणा के साथ मनु भाकर (फोटो- ANI)
Indian Shooter Jaspal Rana Dies at 49: भारतीय ओलंपिक निशानेबाज मनु भाकर के कोच जसपाल राणा की 49 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है। उनका दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जसपाल राणा ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और पिछले कुछ सालों से वह मनु भाकर को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगित में 2 कांस्य पदक जीते थे।
शूटिंग वर्ल्डकप में भाग लेने के बाद वह टीम के साथ जर्मनी से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ लेकिन आज सुबह वह जिंदगी से जंग हार गए। हालांकि अब तक नहीं पता चला कि उनकी मौत किस वजह से हुई है।
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग