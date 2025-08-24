Patrika LogoSwitch to English

PKL 12: प्रो कबड्डी में कब मिलेगा गोल्डेन रेड करने का मौका, एक रेड बदल देगा मैच, जानें PKL का नया नियम

PKL Golden Raid Rule: प्रो कबड्डी लीग में अब कोई मैच टाई होगा, तो दोनों टीमों को बराबर अंक नहीं मिलेंगे, बल्कि शूटआउट होगा और अगर शूटआउट में भी नतीजा नहीं निकला, तो गोल्डेन रेड के जरिए मैच का फैसला होगा।

Vivek Kumar Singh

Aug 24, 2025

प्रो कबड्डी लीग 2025 में बदल गए ढेर सारे नियम (फोटो- Pro Kabaddi)
प्रो कबड्डी लीग 2025 में बदल गए ढेर सारे नियम (फोटो- Pro Kabaddi)

Golden Rule in PKL: प्रो कबड्डी लीग के 12वीं सीजन का आगाज होने जा रहा है। 29 अगस्त को वाइजैग के विश्वनाथन स्पोर्ट्स क्लब में पीकेएल के नए सीजन का आगाज होगा। पहले ही मुकाबले में तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवास आमने-सामने होंगी। मतलब पहले ही मुकाबले में पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और विजय मलिक जैसे धुरंधरों की फौज मैट पर उतरेगी। इस रोमांचक मुकाबले के साथ सीजन का आगाज तो होगा ही, साथ ही प्रो कबड्डी के नए नियम इस लीग को और रोमांचक बनाएंगे।

पीकेएल सीजन 12 के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अंक प्रणाली से लेकर टाई मैच के नजीते और प्लेऑफ नियम बदल दिए गए हैं। प्रो कबड्डी में पहली बार टाई मैच को शूटआउट के जरिए पूरा किया जाएगा। अगर शूटआउट के बाद भी मैच का नतीजा नहीं निकलता तो गोल्डन रेड के जरिए मैच का नतीजा निकलेगा। चलिए जानते हैं क्या है गोल्डन रेड और शूटआउट का नियम।

PKL का गोल्डन रेड और शूटआउट नियम

अगर मैच का समय समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के अंक बराबर रहते हैं तो मैच टाई हो जाएगा। हालांकि उसके बाद से शूटआउट शुरू होगा। दोनों टीमें अपने 7-7 खिलाड़ियों के साथ मैट पर उतरेंगी। मैट पर उतरने से पहले दोनों टीमों के कोच उन 5-5 खिलाड़ियों ने नाम दर्ज कराएंगे, जो शूटआउट में रेड करने जाएंगे। शूटआउट में आउट होने पर रिवाइवल नियम लागू नहीं होंगे। उदहारण के तौर पर अगर तमिल और पटना के बीच का मुकाबला टाई हो जाता है और शूटआउट में पटना के रेडर तमिल के एक खिलाड़ी को आउट करता है तो पटना को रिवाइवल नहीं मिलेगा।

शूटआउट में अगर पांच-पांच रेड के बाद भी स्कोर बराबर रहता है तो फिर दोनों टीमों को 1-1 गोल्डन रेड मिलेगा। गोल्डेन रेड से मैच नहीं निकलता तो मैच का फैसला टॉस के जरिए निकलेगा। प्रो कबड्डी ने अपनी अंक प्रणाली को भी आसान बना दिया है। अब जीतने वाली टीम को दो अंक और हारने वाली टीम को 0 अंक मिलेंगे। इस बार प्लेऑफ के नियम को भी बदल दिया गया है। 12 में से आठ टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी।

PKL प्लेऑफ का भी बदल गया नियम

पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम क्वालीफायर में भिड़ेंगी। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल पहुंच जाएगी। तो हारने वाली टीम क्वालीफायर 2 के जरिए फाइनल में जगह बनाने का मौका हासिल करेगी। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को भी क्वालीफायर से गुजरना होगा। जीतने वाली टीम आगे बढ़ेगी तो हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। 5वें से लेकर 8वें नंबर तक की टीमें प्लेइन खेलेंगी। जीतने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलेंगी और हारने वाली टीमों का सफर समाप्त हो जाएगा।

प्रो कबड्डी

Sports News

Sports news In Hindi

Published on:

24 Aug 2025 04:37 pm

