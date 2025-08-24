PKL 12: प्रो कबड्डी में कब मिलेगा गोल्डेन रेड करने का मौका, एक रेड बदल देगा मैच, जानें PKL का नया नियम

अगर मैच का समय समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के अंक बराबर रहते हैं तो मैच टाई हो जाएगा। हालांकि उसके बाद से शूटआउट शुरू होगा। दोनों टीमें अपने 7-7 खिलाड़ियों के साथ मैट पर उतरेंगी। मैट पर उतरने से पहले दोनों टीमों के कोच उन 5-5 खिलाड़ियों ने नाम दर्ज कराएंगे, जो शूटआउट में रेड करने जाएंगे। शूटआउट में आउट होने पर रिवाइवल नियम लागू नहीं होंगे। उदहारण के तौर पर अगर तमिल और पटना के बीच का मुकाबला टाई हो जाता है और शूटआउट में पटना के रेडर तमिल के एक खिलाड़ी को आउट करता है तो पटना को रिवाइवल नहीं मिलेगा।