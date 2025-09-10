Patrika LogoSwitch to English

Hong Kong Open 2025: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, शुरुआती दौर में ही हारकर बाहर, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज दूसरे दौर में

लक्ष्य सेन ने एक घंटा 13 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के ओलंपियन वांग त्ज़ु-वेई पर 22-20, 16-21, 21-15 से जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज भी सीधे गेम में जीत के बाद दूसरे दौर में पहुंच गए।

भारत

Siddharth Rai

Sep 10, 2025

पी.वी. सिंधु हॉन्ग कॉन्ग ओपन के पहले दौर में ही हारकर बाहर हो गईं। (Photo - BFI)

Hong Kong Open 2025: भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल वर्ग में अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज कर हांगकांग ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। वहीं स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग के शुरुआती दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

लक्ष्य सेन ने एक घंटा 13 मिनट तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे के ओलंपियन वांग त्ज़ु-वेई पर 22-20, 16-21, 21-15 से जीत दर्ज कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज भी सीधे गेम में जीत के बाद दूसरे दौर में पहुंच गए।

महिला एकल बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष पर रहीं सिंधु ने पहला गेम जीता, लेकिन डेनमार्क की विश्व की 27वें नंबर की खिलाड़ी लाइन क्रिस्टोफरसन के खिलाफ 15-21, 21-16, 21-19 से हार गई। यूरोपीय चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता लाइन क्रिस्टोफरसन के खिलाफ छह मुकाबलों में सिंधु की यह पहली हार थी। सिंधु को इस साल बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर छठी बार पहले दौर का बाहर होना पड़ा है। मिश्रित युगल जोड़ी ध्रुव कपिला-तनिषा क्रैस्टो की जोड़ी भी हार कर बाहर हो गईं। अनुपमा उपाध्याय भी महिला एकल से चौथी वरीयता प्राप्त जापान की तोमोका मियाजाकी के खिलाफ 21-17, 20-22, 21-14 से हारकर बाहर हो गईं।

पुरुष एकल ड्रॉ में एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज भी सीधे गेम में जीत दर्ज कर दूसरे दौर में पहुंच गए। विश्व के 34वें नंबर के खिलाड़ी एचएस प्रणय ने चीन के 14वें नंबर के लू गुआंगज़ू को हराया, जबकि किरण जॉर्ज ने सिंगापुर के जेसन तेह को शिकस्त दी। एचएस प्रणय अगले दौर में हमवतन लक्ष्य सेन से भिड़ेंगे।

इस साल जून में यूएस ओपन में बीडब्ल्यूएफ टूर खिताब जीतने वाले एकमात्र भारतीय आयुष शेट्टी ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए चीनी ताइपे के सु ली-यांग को 15-21, 21-19, 21-13 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।
महिला युगल में भारत की एकमात्र खिलाड़ी रुतपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा ने स्थानीय ओई की वैनेसा पांग और सुम याउ वोंग को 21-17, 21-9 से हराकर अपना अभियान जारी रखा। इस बीच, ध्रुव कपिला/तनिषा क्रैस्टो मिश्रित युगल के पहले दौर में चीनी ताइपे के चेन चेंग कुआन/ह्सू यिन-हुई से 21-16, 21-11 से हारकर बाहर हो गए।

10 Sept 2025 06:24 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / Hong Kong Open 2025: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, शुरुआती दौर में ही हारकर बाहर, लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और किरण जॉर्ज दूसरे दौर में

