Hylo Open 2025: उन्नति हुड्डा का शानदार प्रदर्शन, चौथी वरीयता प्राप्त लिन सियांग-टी को हरा सेमीफिनल में बनाई जगह, लक्ष्य सेन हारे

हरियाणा की इस शटलर ने इससे पहले चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं। पुरुषों में, पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 31वें स्थान पर काबिज आयुष कल फिनलैंड के काल्ले कोलजोनेन से तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 19-21, 21-12, 20-22 से हारने वाले पहले खिलाड़ी थे। 20 वर्षीय आयुष ने गुरुवार को 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू को सीधे गेमों में हराया था।