Hylo Open 2025: उन्नति हुड्डा का शानदार प्रदर्शन, चौथी वरीयता प्राप्त लिन सियांग-टी को हरा सेमीफिनल में बनाई जगह, लक्ष्य सेन हारे

उन्नति हुड्डा बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। (Photo - BFI)
Hylo Open 2025: उन्नति हुड्डा ने जर्मनी के सारब्रुकेन में चल रहे हाइलो ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में चौथी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की लिन सियांग-टी को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि भारतीय शटलर लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए।
उन्नति हुड्डा बीडब्ल्यूएफ सुपर 500 टूर्नामेंट के महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थीं। भारत की सबसे होनहार युवा शटलरों में से एक उन्नति ने चीनी ताइपे की चौथी वरीयता प्राप्त लिन सियांग-टी को मात्र 47 मिनट में 22-20, 21-13 से हरा दिया।
18 वर्षीय खिलाड़ी ने इस साल की शुरुआत में मलेशिया मास्टर्स में लिन से मिली हार का बदला चुकता कर लिया। उन्नति अब फाइनल में शीर्ष स्थान के लिए शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई पुत्री कुसुमा वर्दानी से भिड़ेंगी। 2025 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में उन्नति का यह दूसरा सेमीफाइनल है, इससे पहले वह मई में ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंची थीं।
हरियाणा की इस शटलर ने इससे पहले चाइना ओपन के क्वार्टर फाइनल में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं। पुरुषों में, पुरुष एकल बैडमिंटन रैंकिंग में 31वें स्थान पर काबिज आयुष कल फिनलैंड के काल्ले कोलजोनेन से तीन गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 19-21, 21-12, 20-22 से हारने वाले पहले खिलाड़ी थे। 20 वर्षीय आयुष ने गुरुवार को 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू को सीधे गेमों में हराया था।
भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन को भी कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें दुनिया के 16वें नंबर के खिलाड़ी एलेक्स लेनियर से 21-17, 14-21, 21-15 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता जॉर्ज थॉमस के बेटे किरण जॉर्ज, दूसरी वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई और 2018 एशियाई खेलों के चैंपियन जोनाथन क्रिस्टी से 21-10, 21-16 से हार गए।
महिला एकल में रक्षिता श्री रामराज का अभियान भी समाप्त हो गया। रक्षिता, जिन्होंने गुरुवार को हमवतन श्रेयांशी वलिशेट्टी को तीन गेमों में हराया था, डेनमार्क की छठी वरीयता प्राप्त लाइन क्रिस्टोफरसन से 21-7, 21-19 से हार गईं।
