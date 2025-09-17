Patrika LogoSwitch to English

World Championship: खिताब बचाने उतरेंगे नीरज चोपड़ा, पाकिस्तान के नदीम से होगा मुक़ाबला, जानें कब और कहां देख सकते हैं क्वालिफिकेशन राउंड

2024 पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा का सामना करने जा रहे हैं। नदीम ने पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा को 89.45 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।

भारत

Siddharth Rai

Sep 17, 2025

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem
अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे (Photo Credit: IANS)

Neeraj Chopra, World Javelin Championship: नीरज चोपड़ा बुधवार को टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में पुरुषों के भाला फेंक क्वालीफायर में भाग लेकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में अपने खिताब की रक्षा की शुरुआत करेंगे। फाइनल गुरुवार को होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा की भाला फेंक स्पर्धा, क्वालीफायर और फाइनल दोनों, भारत में लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलीकास्ट पर देखने के लिए उपलब्ध होंगे।

टोक्यो 25 में नीरज चोपड़ा का पाकिस्तानी प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम से मुकाबला मुख्य आकर्षणों में से एक होगा। दो साल पहले बुडापेस्ट में हुए विश्व चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में, नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर थ्रो के साथ एथलेटिक्स में भारत के पहले विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के साथ रजत पदक जीता था।

नीरज चोपड़ा बनाम अरशद नदीम की प्रतिद्वंद्विता तब से और भी तेज हो गई है, जब पाकिस्तानी थ्रोअर ने पेरिस 2024 में अपने भारतीय प्रतिद्वंद्वी को लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने से रोक दिया। वर्तमान में विश्व में दूसरे नंबर पर काबिज नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पदक जीतने की कोशिश में हैं, इससे पहले उन्होंने तीन साल पहले अमेरिका में भी रजत पदक जीता था।

उन्होंने इस सीजन की शुरुआत में दोहा में 90.23 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 90 मीटर की बाधा को तोड़ा था, लेकिन इससे वह जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुईज दा सिल्वा के बाद विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। इस साल 90 मीटर से आगे भाला फेंकने वाले तीन पुरुषों के अलावा, पिछले सीजन में पांच और एथलीट इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने पिछले साल पेरिस में 92.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था।

दो समूहों में विभाजित 37 एथलीट गुरुवार को होने वाले फाइनल में 12 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। स्वतः क्वालीफ़ाइंग मार्क 84.50 मीटर है। 27 वर्षीय भारतीय एथलीट क्वालीफ़ायर के ग्रुप ए में शुरुआत करेंगे, जबकि अरशद नदीम ग्रुप बी में खेलेंगे। भारत के तीन और एथलीट भी इस दौड़ में हैं - सचिन यादव (ग्रुप ए), रोहित यादव और यशवीर सिंह (ग्रुप बी)।

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा का इवेंट कब है?
नीरज चोपड़ा का क्वालिफिकेशन ग्रुप ए में है। इस इवेंट की शुरुआत 17 सितंबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजकर 40 मिनट से होगी। ग्रुप बी की थ्रो भारतीय समयानुसार शाम 5:15 बजे से शुरू होगी।

Published on:

17 Sept 2025 01:10 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / World Championship: खिताब बचाने उतरेंगे नीरज चोपड़ा, पाकिस्तान के नदीम से होगा मुक़ाबला, जानें कब और कहां देख सकते हैं क्वालिफिकेशन राउंड

