World Championship: खिताब बचाने उतरेंगे नीरज चोपड़ा, पाकिस्तान के नदीम से होगा मुक़ाबला, जानें कब और कहां देख सकते हैं क्वालिफिकेशन राउंड

उन्होंने इस सीजन की शुरुआत में दोहा में 90.23 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 90 मीटर की बाधा को तोड़ा था, लेकिन इससे वह जर्मनी के जूलियन वेबर और ब्राजील के लुईज दा सिल्वा के बाद विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं। इस साल 90 मीटर से आगे भाला फेंकने वाले तीन पुरुषों के अलावा, पिछले सीजन में पांच और एथलीट इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी उनमें से एक हैं, जिन्होंने पिछले साल पेरिस में 92.97 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था।