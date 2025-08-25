बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधू के सामने कड़ी चुनौती, जानिए कब और कहा देख सकते हैं टूर्नामेंट

महिला एकल विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर काबिज सिंधु अपने पहले राउंड में बुल्गारिया की विश्व नंबर 66 और दो बार की यूरोपीय जूनियर चैंपियन कलोयाना नलबंतोवा से भिड़ेंगी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पूर्व विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 2019 में महिला एकल का खिताब जीता था। इससे पहले वे लगातार दो वर्षों 2017 और 2018 में उपविजेता रही थीं, जबकि 2013 और 2014 में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। पी.वी. सिंधु इस साल वीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर 2025 में लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।