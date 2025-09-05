Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: लगातार दो हार के बाद तेलुगू टाइटंस का खाता खुला, जयपुर पिंक पैंथर्स को 5 अंक से हराया

टाइटंस की जीत में कप्तान विजय मलिक (8) और भरत (8) के अलावा चेतन साहू (5) और डिफेंस में अजीत पवार (5) का अहम योगदान रहा। टाइटंस के डिफेंस ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए नितिन धनखड़ (13) के शानदार प्रयास को दोयम साबित किया। जयपुर को दो मैचो में पहली हार मिली है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 05, 2025

तेलुगू टाइटंस ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हरा सीजन की पहली जीत दर्ज़ की (PKL 2025)

Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans, Pro Kabaddi League 2025: मेजबान तेलुगू टाइटंस ने अपने घर में लगातार दो हार के बाद आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया है। विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के अपने तीसरे मैच में टाइटंस ने दो बार के चैंपियन जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-32 के अंतर से हराया।

शुरुआती पांच मिनट के खेल में दोनों टीमों के बीच अच्छी टक्कर दिखी। टाइटंस ने 3-2 की लीड ली हुई थी। टाइटंस ने भरत की रेड पर तीन अंक हासिल किए और लीड 6-3 की कर ली। जयपुर के लिए सुपर टैकल आन था और फिर अंकित ने नितिन को लपकते हुए लीड 4 की कर दी लेकिन रेजा और नितिन ने भरत को सुपर टैकल कर जयपुर की वापसी सुनिश्चित की। 10 मिनट बाद स्कोर 7-5 से टाइटंस के हक में था।

ब्रेक के बाद अजीत ने समाधी को डैश कर जयपुर को दो खिलाड़ियों तक सीमित किया औऱ फिर आलआउट लेकर 12-5 की लीड ले ली। आलइन के बाद दोनों टीमों के बीच अंकों के लिए मशक्कत चलती रही लेकिन चार मिनट बीतने के बाद भी टाइटंस को बोनस के अलावा कोई और सफलता नहीं मिली। इसके बाद हालांकि साहिल ने अंकित और शुभम को आउट कर जयपुर को दो अंक दिला दिए लेकिन टाइटंस ने इसके बाद लगातार दो अंक लेकर सात अंकों का फासला बनाए रखा।

20वें मिनट में जयपुर के डिफेंस ने भरत को लपका तो फिर टाइटंस के डिफेंस ने नितिन का शिकार कर हाफटाइम तक अपनी लीड को 16-9 तक पहुंचा दिया। ब्रेक के बाद जयपुर ने एक के मुकाबले दो अंक लेकर फासला 6 का कर दिया। टाइटंस के डिफेंस ने हालांकि साहिल को लपक हिसाब बराबर किया। इस बीच पांच के डिफेंस में समाधी घिर गए लेकिन जयपुर के डिफेंस ने भरत का शिकार कर टाइटंस को बड़ा झटका दिया।

फिर नितिन ने एक रेड अंक के साथ फासला 5 का कर दिया। जयपुर ने इसके बाद विजय मलिक को बाहर कर स्कोर 15-19 कर दिया। टाइटंस के लिए सुपर टैकल आन था। टाइटंस ने समाथी को लपक इसका लाभ दो अंकों के साथ लिया। 30 मिनट के खेल के बाद टाइटंस को 23-16 की लीड मिली हुई थी लेकिन नितिन ने सुपर रेड के साथ फासला 5 का कर दिया लेकिन भरत ने सुपर रेड के साथ उसकी वापसी पर पानी फेर दिया।

लेकिन जल्द ही जयपुर ने टाइटंस को आलआउट की ओर धकेला। विजय ने दो अंक की रेड के साथ न सिर्फ आलआउट बचाया बल्कि स्कोर 30-21 कर दिया। हालांकि इसके बाद जयपुर ने आलआउट लेते हुए स्कोर 25-31 कर दिया। आलइन के बाद दोनों टीमों को एक-एक मिला और फिर नितिन ने मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला 28-32 कर दिया। फिर जयपुर के डिफेंस चेतन को लपक फासला 3 का कर मैच में रोमांच ला दिया।

सुपर टैकल की स्थिति में टाइटंस ने हालांकि नितिन को लपक 34-29 स्कोर पर मैच लगभग अपने नाम कर लिया। समाधी ने अंतिम मिनट में एक अंक लिया लेकिन विजय ने एक सुपर रेड के साथ जीत पर मुहर लगा दी।

