PKL 2025: हरियाणा स्टीलर्स ने तमिल थलाइवाज को हराकर कोच मनप्रीत को 100वीं जीत का तोहफा दिया

Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas, PKL 2025: मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स के खिलाड़ियों ने सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में शनिवार को तमिल थलाइवाज को 38-36 के अंतर से हराकर अपने कोच मनप्रीत सिंह को प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) में बतौर कोच 100वीं जीत का तोहफा दिया। आठ मैचों में यह हरियाणा की छठी जीत है जबकि थलाइवाज को लगातार दो जीत के बाद लगातार दूसरी हार मिली है।
हरियाणा की जीत में उसके सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया। शिवम पटार ने 9 अंक लिए जबकि विनय ने सात। मयंक सैनी ने चार अंक लिए जबकि डिफेंस में कप्तान जयदीप ने तीन शिकार किए। थलाइवाज के लिए कप्तान अर्जुन देसवाल ने 13 अंक जुटाए लेकिन वह अपनी टीम द्वारा समय पर रिवाइव नहीं करा पाने के कारण उसे जीत तक नहीं ले जा सके।
पिछले मैच में पुनेरी पल्टन को हराने वाली हरियाणा ने अपना खेल वहीं से शुरू किया, जहां खत्म किया था। उसने चार मिनट में ही थलाइवाज को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर 9-3 की लीड ले ली। देसवाल एक बार जो आउट हुए तो आलइन के बाद ही रिवाइव हो सके। इस बीच विनय ने मल्टीप्वाइंटर लिया और फिर साहिल ने देसवाल को लपक स्कोर 12-3 कर दिया।
इस बीच विनय की डू ओर डाई रेड पर थलाइवाज के दो डिफेंडर आउट हुए। फिर शिवम ने शफागी को लपक थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। 10 मिनट बाद हरियाणा 15-4 से आगे थे। इस बीच शिवम ने सुपर टैकल की स्थिति में डू ओर डाई रेड पर अंक ले लिया। इसके बाद शिवम ने ही थलाइवाज को आलआउट कर हरियाणा को 20-5 से आगे कर दिया। आलइन के बाद देसवाल ने शिवम को आउट कर अपना खाता खोला।
फिर थलाइवाज के डिफेंस ने विनय को लपक लिया। इसके बाद योगेश ने दो अंक लेकर हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। मयंक की रेड पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। फिर सुपर टैकल की स्थिति में देसवाल ने जयदीप को आउट कर हरियाणा को दो खिलाड़ियों तक सीमित किया लेकिन शिवम ने दो अंक की रेड के साथ उसे बचा लिया। देसवाल ने हालांकि अगली रेड पर अंक लिया। इसके बाद थलाइवाज ने आलआउट लेते हुए स्कोर 16-24 कर दिया।
बहरहाल, आलआउट के बावजूद हरियाणा 25-16 के स्कोर पर ब्रेक पर गए औऱ फिर वापसी के साथ ही देसवाल को एंकल होल्ड कर लिया इस बीच शिवम एक बार आउट हुए लेकिन रिवाइवल के बाद उन्होंने शानदार एस्केप के साथ थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। इस बीच अरुणनंथबाबू ने सुपर रेड के साथ उसे इस स्थिति से निकाल दिया। अरुणनंतबाबू ने हालांकि विनय को लपक 30 मिनट के बाद स्कोर 23-31 कर दिया।
ब्रेक के बाद थलाइवाज ने हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में डाल दिया लेकिन मयंक ने नितेश से गलती कराकर उसे इस स्थिति से निकाला पर देसवाल ने फिर वही स्थिति बहाल कर दी। शिवम ने हालांकि मल्टीप्वाइंटर के साथ दो खिलाड़ियों को रिवाइव करा लिया। लेकिन देसवाल ने हरियाणा के डिफेंस से गलती कराकर दो अंक ले लिए। फिर उन्होंने सुपर-10 पूरा किया। हरियाणा आलआउट की कगार पर थे लेकिन मयंक ने उसे बचा लिया।
अब डेढ़ मिनट बचे थे और फासला 7 का था। अंतिम पलो में थलाइवाज के पास आलआउट लेकर स्कोर के करीब आने का मौका था। उसे ऐसा कर भी लिया लेकिन जीत उससे दूर जा चुकी थी और इस तरह थलाइवाज सात मैचों में चौथी हार को मजबूर हुए।