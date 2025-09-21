PKL 2025: हरियाणा स्टीलर्स ने तमिल थलाइवाज को हराकर कोच मनप्रीत को 100वीं जीत का तोहफा दिया

फिर थलाइवाज के डिफेंस ने विनय को लपक लिया। इसके बाद योगेश ने दो अंक लेकर हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। मयंक की रेड पर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। फिर सुपर टैकल की स्थिति में देसवाल ने जयदीप को आउट कर हरियाणा को दो खिलाड़ियों तक सीमित किया लेकिन शिवम ने दो अंक की रेड के साथ उसे बचा लिया। देसवाल ने हालांकि अगली रेड पर अंक लिया। इसके बाद थलाइवाज ने आलआउट लेते हुए स्कोर 16-24 कर दिया।

बहरहाल, आलआउट के बावजूद हरियाणा 25-16 के स्कोर पर ब्रेक पर गए औऱ फिर वापसी के साथ ही देसवाल को एंकल होल्ड कर लिया इस बीच शिवम एक बार आउट हुए लेकिन रिवाइवल के बाद उन्होंने शानदार एस्केप के साथ थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। इस बीच अरुणनंथबाबू ने सुपर रेड के साथ उसे इस स्थिति से निकाल दिया। अरुणनंतबाबू ने हालांकि विनय को लपक 30 मिनट के बाद स्कोर 23-31 कर दिया।