वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार होगा सामना

अब्बास ने टेलीकॉम एशिया को बताया, “अरशद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और मैंने उनके ठीक होने और प्रगति पर नजर रखी है। मुझे यकीन है कि वह नीरज और भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेने वाले अन्य सभी एथलीटों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होंगे।” उल्लेखनीय है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में आयोजित होगी। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का क्वालीफिकेशन 17 सितंबर को और फाइनल अगले दिन होगा।