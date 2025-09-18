Neeraj Chopra, World Athletics Championships: नीरज चोपड़ा का निराशाजनक प्रदर्शन, टॉप 6 में भी नहीं बना पाये जगह, अरशद नदीम और वेबर भी फुस्स

Neeraj Chopra, World Athletics Championships: दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और स्टार भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस इवैंट में वे कोई भी मेडल नहीं जीत पाये और खिताब डिफ़ेंद करने से चूक गए। नीरज मात्र 84.03 मीटर लंबा थ्रो की फेंक सके और 12 एथलीटों में आठवे नंबर पर रहे।
पहला प्रयास: 83.65 मीटर
दूसरा प्रयास: 84.03 मीटर
तीसरा प्रयास: फाउल
चौथा प्रयास: 82.86 मीटर
पांचवां प्रयास: फाउल
छठा प्रयास: एलेमिनेट होने की वजह से नहीं मिला
ओलंपिक मेडलिस्ट और पाकिस्तान के स्टार एथलीट अरशद नदीम के साथ भी निराशा लगी है। ओलंपिक में 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंकने वाले नदीम का बेस्ट थ्रो मात्र 82.73 का रहा और चौथे अटैम्प के बाद वे एलिमिनेट हो गए। वहीं नीरज चोपड़ा पांचवे अटैम्प के बाद एलिमिनेट हो गए। इस तरह ओलंपिक के दोनों हीरो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशि में फ्लॉप साबित हुए।
इससे पहले ज्यूरिख डायमंड लीग में भी नीरज के हाथ निराशा लगी थी। वहां नीरज 85.01 मीटर का थ्रो ही फेंक सके थे और दूसरा स्थान पर रहे थे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर का थ्रो फेंककर डायमंड लीग का खिताब अपने नामकिया था।