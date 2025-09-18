Neeraj Chopra, World Athletics Championships: नीरज चोपड़ा का निराशाजनक प्रदर्शन, टॉप 6 में भी नहीं बना पाये जगह, अरशद नदीम और वेबर भी फुस्स

Neeraj Chopra, World Athletics Championships: दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और स्टार भारतीय जैवल‍िन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस इवैंट में वे कोई भी मेडल नहीं जीत पाये और खिताब डिफ़ेंद करने से चूक गए। नीरज मात्र 84.03 मीटर लंबा थ्रो की फेंक सके और 12 एथलीटों में आठवे नंबर पर रहे।