Neeraj Chopra, Diamond League 2025: नीरज चोपड़ा ने फिर किया निराश, लगातार तीसरी बार डायमंड लीग के खिताब से चूके

नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में 84.35 मीटर का थ्रो किया। वहीं वेबर ने पहला ही थ्रो 91.51 मीटर का फेंका और लीड बना ली और अंत तक लीड कायम रखी। नीरज का दूसरा थ्रो कुछ खास नहीं रहा और वो 82.00 मीटर की दूरी ही हासिल कर पाए। वहीं वेबर ने सुधार करते हुए 91.51 मीटर का थ्रो फेंका। नीरज चोपड़ा का तीसरा, चौथा और पांचवां अटेम्प्ट फाउल रहा। छठे प्रयास में नीरज ने कुछ जोर लगाया जिसके चलते वो केशोर्न वाल्कॉट को पछाड़ दूसरे स्थान पर पहुंचे। नीरज ने आखिरी प्रयास में 85.01 मीटर का थ्रो किया, जो उनका इस फाइनल में बेस्ट थ्रो रहा।