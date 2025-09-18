भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला: गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, कब-कहां देख पाएंगे मैच?

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem, World Athletics Championships: दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और स्टार भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडिलिस्ट अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में आमने सामने होंगे। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस चैंपियनशिप में आज पुरुष जैवलिन थ्रो का फ़ाइनल होगा।
फ़ाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए न्यूनतम 84.50 मीटर का मार्क निर्धारित था। नीरज ने अपने पहले ही अटैम्प में 84.85 मीटर का थ्रो फेंक कर फ़ाइनल में जगह बनाई थी। वहीं नदीम ने अपने आखिरी अटैम्प में 86.40 मीटर का थ्रो फेंक कर क्वालीफाई किया था। इन दोनों के अलावा दुनिया के नंबर 1 एथलीट जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.21 मीटर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 89.53 मीटर, पोलैंड के डेविड वेगनर ने 85.67 मीटर और केन्या के जूलियस येगो ने 85.96 मीटर का थ्रो फेंका था।
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 क्वालीफिकेशन राउंड के बाद मेंस जेवलिन थ्रो के फाइनल में ये 12 एथलीट्स पहुंचे हैं -
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल मुक़ाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 3. 53 मिनट पर शुरू होगा। इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 2 HD, स्टार स्पोर्ट्स 2 , स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 और स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 HD पर किया जाएगा। इसके अलावा आप इस इवैंट की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार एप पर भी देख सकते हैं।