भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला: गोल्ड मेडल के लिए भिड़ेंगे नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, कब-कहां देख पाएंगे मैच?

फ़ाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए न्यूनतम 84.50 मीटर का मार्क निर्धारित था। नीरज ने अपने पहले ही अटैम्प में 84.85 मीटर का थ्रो फेंक कर फ़ाइनल में जगह बनाई थी। वहीं नदीम ने अपने आखिरी अटैम्प में 86.40 मीटर का थ्रो फेंक कर क्वालीफाई किया था। इन दोनों के अलावा दुनिया के नंबर 1 एथलीट जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.21 मीटर, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 89.53 मीटर, पोलैंड के डेविड वेगनर ने 85.67 मीटर और केन्या के जूलियस येगो ने 85.96 मीटर का थ्रो फेंका था।