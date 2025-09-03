PKL 2025: दबंग दिल्ली केसी ने जीत के साथ खोला खाता, बेंगलुरू बुल्स की लगातार दूसरी हार

आशू परस्यूट पर गए और आकाश ने उन्हें लपकते हुए सुपर टैकल के दो अंक ले लिए। इसके बाद दिल्ली के डिफेंस ने गणेश ने दो अंक की रेड के साथ स्कोर 21-35 कर दिया। नीरज ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ वापसी की संभावना पर पानी फेर दिया। अंतिम पांच मिनट में बुल्स ने एक बार फिर वापसी की कोशिश शुरू की। उसने सुपर टैकल भी किया और दिल्ली को एक बार आलआउट भी किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह अंकों के बड़े अंतर को पाट नहीं सकी।