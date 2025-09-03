Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

PKL 2025: दबंग दिल्ली केसी ने जीत के साथ खोला खाता, बेंगलुरू बुल्स की लगातार दूसरी हार

दबंग दिल्ली केसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बेंगलुरू बुल्स को 41-34 से हराकर अपनी जीत की शुरुआत की। दिल्ली के कप्तान आशू मलिक ने 15 अंकों के साथ स्टार बनकर उभरे, जबकि बेंगलुरू बुल्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा।

भारत

Siddharth Rai

Sep 03, 2025

दबंग दिल्ली केसी ने बेंगलुरू बुल्स को हराकर PKL 2025 की शुरुआत जीत से की (Photo - PKL 2025/ X)

Dabang Delhi K.C. vs Bengaluru Bulls, PKL 2025: दबंग दिल्ली केसी ने आशू मलिक (15 अंक) के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के नौवें मैच में बेंगलुरू बुल्स को 41-34 के अंतर से हरा दिया। दिल्ली ने जीत के साथ इस सीजन का आगाज किया है जबकि बुल्स को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी है।

दिल्ली के लिए आशू के अलावा नीरज नरवाल (7) के साथ डिफेंस में फजल अतराचली और सौरव नांदल 3-3 अंक ने भी चमक दिखाई। दूसरी ओर, बुल्स के स्टार रेडर आकाश शिंदे (3) ने निराश किया। हालांकि आकाश मलिक (8) और अलीरेजा मीरजाइन (10) ने चमक दिखाई। तीसरे मिनट में 2-1 की लीड पर दिल्ली के डिफेंस ने डू ओर डाई रेड पर आकाश का शिकार कर अपने इरादे जाहिर किए।

पांचवें मिनट में दिल्ली के लिए डू ओर डाई रेड पर आशू ने सुपर रेड के साथ न सिर्फ स्कोर 6-1 किया बल्कि बुल्स को आलआउट की ओर भी धकेल दिया। सुपर टैकल सिचुएशन में आशू फिर रेड पर गए औऱ अंक लेकर लौटे। फिर दिल्ली के डिफेंस ने अलीरेजा को आउट कर 10-3 की लीड ले ली।

आलइन के बाद भी दिल्ली ने लगातार दो अंक लेकर लीड 12-3 की कर दी लेकिन योगेश ने आशू को आउट करते हुए दिल्ली को बड़ा झटका दिया। फिर आशीष ने नवीन को किक पर आउट कर बुल्स की वापसी की आस जगाई लेकिन नीरज ने धीरज को बाहर कर फासला फिर 8 का कर दिया। ब्रेक के बाद आशू ने दूसरी मल्टीप्वाइंट रेड के साथ स्कोर 15-5 किया। आशीष ने हालांकि इसके बाद लगातार दो लेते हुए बुल्स का संघर्ष जारी रखा।

अगली रेड पर हालांकि आशीष सेल्फ आउट हो गए और दिल्ली ने फिर से 10 अंक की लीड ले ली। लेकिन फिर बुल्स के डिफेंस ने नीरज को घेर लिया। फजल ने हालांकि इसका जवाब आकाश शिंदे को लपकते हुए दिया। इसके बाद बुल्स ने नीरज औऱ फजल को चलता कर स्कोर 11-19 कर दिया। इसी बीच आशू ने बोनस के साथ सुपर-10 पूरा किया। इस तरह दिल्ली 21-11 की लीड पर ब्रेक पर गई।

हाफटाइम के बाद आशू ने बुल्स के चेन को तोड़कर स्कोर दोगुना कर दिया। फिर दिल्ली के डिफेंस ने आकाश को डू ओर डाई रेड पर लपकते हुए स्कोर 23-11 कर दिया। फिर आशू ने मनीष को आउट कर बुल्स को आलआउट की कगार धकेला और फिर इसे अंजाम तक पहुंचाकर 28-13 की लीड ले ली। आलइन के बाद बुल्स ने वापसी का संकेत देते हुए चार अंक हासिल किए लेकिन 6 अंक लीक भी कर दिए। 31वें मिनट में बुल्स एक बार फिर सुपर टैकल की स्थित में थे।

आशू परस्यूट पर गए और आकाश ने उन्हें लपकते हुए सुपर टैकल के दो अंक ले लिए। इसके बाद दिल्ली के डिफेंस ने गणेश ने दो अंक की रेड के साथ स्कोर 21-35 कर दिया। नीरज ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ वापसी की संभावना पर पानी फेर दिया। अंतिम पांच मिनट में बुल्स ने एक बार फिर वापसी की कोशिश शुरू की। उसने सुपर टैकल भी किया और दिल्ली को एक बार आलआउट भी किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह अंकों के बड़े अंतर को पाट नहीं सकी।

