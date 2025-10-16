PKL 2025: बंगाल वॉरियर्स ने टाईब्रेकर में तेलुगू टाइटंस को हराया, पुनेरी पल्टन को हुआ फायदा

बंगाल वारियर्स ने तेलुगू टाइटंस को हराया (Photo - PKL offical site)
Bengal Warriorz Vs Telugu Titans, Pro kabaddi League 2025: बंगाल वारियर्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 85वें मैच में टाईब्रेकर में 7-5 की जीत के साथ तेलुगू टाइटंस की लगातार पांच मैचों से चले आ रहे जीत के सिलसिले को रोक दिया। 40 मिनट के खेल के बाद 45-45 के स्कोर के बाद मैच टाईब्रेकर में गया।
बंगाल की 14 मैचों में यह पांचवीं जीत है। यह टीम 12 अंकों के साथ अभी भी 11वें स्थान पर कायम है जबकि टाइटंस को इतने ही मैचों में छठी हार मिली। यह टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। मुकाबले की तेज शुरुआत हुई। चार मिनट बाद ही दोनों टीमें 5-5 की बराबरी पर थीं। बंगाल के लिए देवांक चल रहे थे तो टाइटंस के लिए भरत और कप्तान विजय ने योगदान दिया। इस बीच अवी ने हिमांशु को लपक टाइटंस को लीड दिला दी। फिर भरत ने अंकित को लपक स्कोर 7-5 कर दिया। देवांक के बोनस के बाद शिवांश ने बोनस ले चुके भरत को लपक लिया।
इसके बाद देवांक ने सुपर रेड के साथ न सिर्फ बंगाल को 10-8 की लीड दिलाई बल्कि टाइंटस के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। फिर प्रतीक ने विजय को लपक टाइटंस को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर 15-9 की लीड ले ली। आलइन के बाद भरत को टो टच कर देवांक ने सीजन का लगातार 14वां सुपर-10 पूरा किया।
इस बीच चेतन को लपक आशीष ने टाइटंस को फिर सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। इसके बाद देवांक ने उसे एक खिलाड़ी तक सीमित कर दिया लेकिन शुभम ने कुछ पल के लिए टाइटंस का आलआउट टाल दिया लेकिन भरत को लपक बंगाल ने आलआउट के साथ 26-15 की लीड ले ली। पहले हाफ की समाप्ति तक बंगाल 11 अंक से आगे थे।
हाफटाइम के बाद टाइटंस के डिफेंस ने पहली बार देवांक को लपका। इसके बाद लगातार तीन अंक लेकर टाइंट्स ने बंगाल को आलआउट की ओर धकेला और फिर आलआउट लेकर 26-32 के स्कोर के साथ अपनी वापसी सुनिश्चित की। आलइन के बाद टाइटंस ने लगातार दूसरी बार देवांक को लपक लिया लेकिन भरत को लपक डिफेंस ने उन्हें रिवाइव करा लिया।
रिवाइवल के बाद देवांक तीसरी बार लपके गए। इस बीच भरत ने सुपर-10 पूरा किया। 30 मिनट के बाद बंगाल 34-31 से आगे थे। बंगाल ने हालांकि लगातार दो अंक लेकर फासला 5 का कर दिया लेकिन फिर विजय ने मल्टीप्वांटर के साथ फासला 2 कर दिया। फिर टाइटंस ने देवांक को लपक न सिर्फ स्कोर 36-37 किया बल्कि बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया।
बंगाल ने इस स्थिति का लाभ लिया और भरत को सुपर टैकल कर फासला 3 का कर दिया। साथ ही मंजीत ने हाई-5 पूरा किया। इस बीच भरत रिवाइव हुए और अंकित का शिकार कर स्कोर 38-39 कर दिया। फिर भरत ने बंगाल को आलआउट कर टाइटंस को 42-40 से आगे कर दिया। आलइन के बाद टाइटंस ने पांचवीं बार देवांक को लपक लिया।
हिमांशु ने हालांकि हालांकि दो अंक लेकर स्कोर 42-43 किया। अगली रेड पर बोनस लेने के बाद भरत लपके गए। टाइटंस ने हालांकि देवांक को लपक लीड 2 की कर ली लेकिन हिमांशु ने शुभम का शिकार कर स्कोर 44-45 कर दिया। फिर अंतिम रेड पर विजय को लपक बंगाल ने स्कोर टाई कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
अन्य खेल
खेल
ट्रेंडिंग