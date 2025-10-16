PKL 2025: बंगाल वॉरियर्स ने टाईब्रेकर में तेलुगू टाइटंस को हराया, पुनेरी पल्टन को हुआ फायदा

बंगाल की 14 मैचों में यह पांचवीं जीत है। यह टीम 12 अंकों के साथ अभी भी 11वें स्थान पर कायम है जबकि टाइटंस को इतने ही मैचों में छठी हार मिली। यह टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। मुकाबले की तेज शुरुआत हुई। चार मिनट बाद ही दोनों टीमें 5-5 की बराबरी पर थीं। बंगाल के लिए देवांक चल रहे थे तो टाइटंस के लिए भरत और कप्तान विजय ने योगदान दिया। इस बीच अवी ने हिमांशु को लपक टाइटंस को लीड दिला दी। फिर भरत ने अंकित को लपक स्कोर 7-5 कर दिया। देवांक के बोनस के बाद शिवांश ने बोनस ले चुके भरत को लपक लिया।