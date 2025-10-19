PKL 2025: दबंग दिल्ली को हराकर बेंगलुरू बुल्स ने क्वालीफायर का टिकट कटाया

आलइन के बाद अलीरेजा ने फजल का शिकार कर लिया। 30 मिनट की समाप्ति तक बुल्स 8 अंक से आगे थे लेकिन अलीरेजा ने सुपर रेड के साथ फासला 11 का कर दिया। साथ ही दिल्ली के लिए एक बार फिर सुपर टैकल आन हो गया लेकिन मोहित ने उसे इस स्थिति से निकाल लिया। अगली रेड पर मोहित लपक लिए गए।

इस बीच अलीरेजा ने मल्टीप्वाइंटर के साथ न सिर्फ सुपर-10 पूरा किया बल्कि दिल्ली को आलआउट की कगार पर ला दिया। फिर बुल्स ने आलआउट लेकर 29-14 की लीड ले ली। इसके बाद मोहित की बदौलत दिल्ली ने बुल्स को एक बार आलआउट किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।