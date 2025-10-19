Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: दबंग दिल्ली को हराकर बेंगलुरू बुल्स ने क्वालीफायर का टिकट कटाया

दिल्ली के रेडरों ने शानदार शुरुआत करते हुए 3-0 की लीड ले ली थी। इस बीच पांचवें मिनट में आशीष ने संदीप को आउट कर बुल्स का खाता खोला। फिर योगेश ने मोहित को लपक अलीरेजा को रिवाइव करा लिया। फिर सातवें मिनट में बुल्स ने 4-4 की बराबरी कर ली। इस बीच दीपक ने नवीन को बैकहोल्ड कर बुल्स को पहली बार लीड दिला दी। फिर अलीरेजा ने फजल का शिकार कर दिल्ली को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 19, 2025

दबंग दिल्ली को हराकर बेंगलुरू बुल्स ने क्वालीफायर का टिकट कटाया (photo - PKL official site)

Dabang Delhi K.C. vs Bengaluru Bulls, Pro Kabaddi League 2025: बेंगलुरू बुल्स ने शनिवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 94वें मैच में दबंग दिल्ली केसी को 33-23 के अंतर से हराकर क्वालीफायर का टिकट हासिल कर लिया है। इस जीत ने बुल्स को अंक तालिका में तीसरे क्रम पर पहुंचा दिया है और अब उसके नाम के आगे क्यू लग गया है।

आज यहां त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गये मैच में बुल्स की जीत में अलीरेजा मीरजाइन (13) का अहम योगदान रहा। इसके अलावा डिफेंस में संजय (4), कप्तान योगेश (3) और दीपक संकर (3) ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दिल्ली के लिए मोहित ने रेड और डिफेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 11 अंक जुटाए लेकिन वह अपनी टीम को 17 मैचों में चौथी हार से नहीं रोक पाए। बुल्स को 16 मैचों में नौवी जीत मिली है।

दिल्ली के रेडरों ने शानदार शुरुआत करते हुए 3-0 की लीड ले ली थी। इस बीच पांचवें मिनट में आशीष ने संदीप को आउट कर बुल्स का खाता खोला। फिर योगेश ने मोहित को लपक अलीरेजा को रिवाइव करा लिया। फिर सातवें मिनट में बुल्स ने 4-4 की बराबरी कर ली। इस बीच दीपक ने नवीन को बैकहोल्ड कर बुल्स को पहली बार लीड दिला दी। फिर अलीरेजा ने फजल का शिकार कर दिल्ली को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया।

दिल्ली ने हालांकि 10 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 6-6 कर दिया। दूसरे क्वार्टर के सात मिनट बाद तक दोनों टीमें 8-8 की बराबरी पर थीं लेकिन फिर आकाश के मल्टीप्वाइंटर की मदद से बुल्स ने 10-9 की लीड बना ली। फिर डू ओर डाई रेड पर नीरज को डैश कर दीपक ने बुल्स को 2 अंक से आगे कर दिया। हाफटाइम तक बुल्स 12-10 से आगे थे।

हाफटाइम के बाद अलीरेजा ने डू ओर डाई रेड पर नवीन को आउट कर दिल्ली के लिए सुपर टैकल की स्थिति कायम कर दी लेकिन अजिंक्य ने बैकिक से इस स्थिति का टाल दिया। अलीरेजा ने अगली डू ओर डाई रेड पर फिर वही स्थिति बहाल कर दी और फिर बुल्स के डिफेंस ने अजिंक्य को लपक लिया। फिर बुल्स ने आलआउट लेकर 19-12 की लीड ले ली।

आलइन के बाद अलीरेजा ने फजल का शिकार कर लिया। 30 मिनट की समाप्ति तक बुल्स 8 अंक से आगे थे लेकिन अलीरेजा ने सुपर रेड के साथ फासला 11 का कर दिया। साथ ही दिल्ली के लिए एक बार फिर सुपर टैकल आन हो गया लेकिन मोहित ने उसे इस स्थिति से निकाल लिया। अगली रेड पर मोहित लपक लिए गए।
`
इस बीच अलीरेजा ने मल्टीप्वाइंटर के साथ न सिर्फ सुपर-10 पूरा किया बल्कि दिल्ली को आलआउट की कगार पर ला दिया। फिर बुल्स ने आलआउट लेकर 29-14 की लीड ले ली। इसके बाद मोहित की बदौलत दिल्ली ने बुल्स को एक बार आलआउट किया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

19 Oct 2025 07:55 am

