PKL 2025: डिफेंस के दम पर बेंगलुरू बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 21 अंक के अंतर से हराया

बेंगलुरू बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया (Photo - PKL Official Site)
Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls, Pro Kabaddi League 2025: कप्तान योगेश दहिया (आठ) के नेतृत्व में अपने डिफेंस के शानदार प्रदर्शन की बदौलत बेंगलुरू बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल)-12 के दिल्ली लेग के पहले और सीजन के 77वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स को 47-26 के अंतर से हरा दिया। यह 13 मैचों में बुल्स की सातवीं जीत है जबकि जयपुर को इतने ही मैचों में सातवीं हार मिली है।
आज यहां त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शनिवार खेले गए मैच में बुल्स की जीत में योगेश के अलावा दीपक शंकर (5), संजय (3) और सत्यप्पा (2) का अहम योगदान रहा। रेडिंग में अलीरेजा ने 12 अंक जुटाए जबकि आकाश ने चार और आशीष ने पांच अंक लिए। जयपुर के लिए अली समाधी ने 9 अंक के साथ प्रभावित किया जबकि विनय रेडू ने 6 अंक लिए।
अपने अच्छे रेड रोटेशन की बदौलत बुल्स ने पांच मिनट के खेल के बाद 5-3 की लीड बना ली। इस दौरान बुल्स के डिफेंस ने तीन मैच के बाद लौटे नितिन को दो बार लपका। जयपुर के लिए सुपर टैकल आन था। अलीरेजा ने रेजा को आउट कर जयपुर को आलआउट की ओर धकेला। इसके बाद अलीरेजा ने एक और शिकार कर जयपुर को एक खिलाड़ी तक सीमित किया लेकिन विनय ने उसे बचा लिया। हालांकि जयपुर देर तक राहत की सांस नहीं ले सके और 7-12 से पीछे हो गए।
पहला क्वार्टर 12-8 से बुल्स के नाम रहा। ब्रेक के बाद बुल्स के डिफेंस ने लगातार तीसरी बार नितिन को लपक लिया। इसके बावजूद जयपुर ने वापसी की राह पकड़ी और स्कोर 11-13 कर दिया। इसके बाद हालांकि बुल्स ने लगातार दो अंक लेकर हाफटाइम तक 19-13 की लीड ले ली। ब्रेक के बाद भी बुल्स ने अपना दबदबा बनाए रखा जयपुर को दूसरी बार आलआउट करते हुए 25-14 की लीड ले ली।
आलइन के बाद भी बुल्स का दबदबा बना रहा। आशीष मलिक ने मैच की पहली मल्टीप्वाइंट रेड के साथ स्कोर 28-15 कर दिया। इसके बाद रेडू ने एक अंक लिया। बुल्स का डिफेंस चल रहा था लेकिन इस बीच समाधी चपलता से बोनस चुरा रहे थे। इस कारण फासला 12 का रह गया था। हालांकि अगली रेड पर दीपक ने समाधी को लपक हाई-5 पूरा कर लिया। 30 मिनट के बाद स्कोर 32-19 से बुल्स के हक में था।
ब्रेक के बाद योगेश ने साहिल को बाहर भेज जयपुर को फिर से सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। अलीरेजा ने एक अंक लेकर उसे आलआउट की ओर धकेला लेकिन रेजा ने दो अंक लेकर कुछ समय के लिए इस स्थिति को टाल दिया लेकिन बुल्स ने जल्द ही तीसरा आलआउट लेकर 39-22 के स्कोर पर अपनी जीत लगभग सुनिश्चित कर ली। आलइन के बाद अलीरेजा ने सुपर-10 पूरा किया और अपनी खुशी को दोगुना कर दिया।
