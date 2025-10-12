PKL 2025: डिफेंस के दम पर बेंगलुरू बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 21 अंक के अंतर से हराया

अपने अच्छे रेड रोटेशन की बदौलत बुल्स ने पांच मिनट के खेल के बाद 5-3 की लीड बना ली। इस दौरान बुल्स के डिफेंस ने तीन मैच के बाद लौटे नितिन को दो बार लपका। जयपुर के लिए सुपर टैकल आन था। अलीरेजा ने रेजा को आउट कर जयपुर को आलआउट की ओर धकेला। इसके बाद अलीरेजा ने एक और शिकार कर जयपुर को एक खिलाड़ी तक सीमित किया लेकिन विनय ने उसे बचा लिया। हालांकि जयपुर देर तक राहत की सांस नहीं ले सके और 7-12 से पीछे हो गए।