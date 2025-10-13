PKL 2025: लगातार तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचे बेंगलुरू बुल्स, बंगाल वारियर्स को 43-3 से हराया

Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors, Pro Kabaddi League 2025: अलीरेजा मीरजाएन (18 अंक) और डिफेंडर दीपक शंकर (6) के शानदार प्रदर्शन के दम पर बेंगलुरू बुल्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में रविवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 80वें मैच में बंगाल वारियर्स को 43-32 के अंतर से हराकर अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। लगातार तीसरी जीत ने बुल्स के लिए यह स्थिति सुनिश्चित की है जबकि बंगाल को देवांक दलाल (13) के एक और सुपर-10 के बावजूद 13 मैचों में नौवीं हार मिली।