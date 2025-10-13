PKL 2025: लगातार तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचे बेंगलुरू बुल्स, बंगाल वारियर्स को 43-3 से हराया

बेंगलुरू बुल्स ने बंगाल वारियर्स को 43-3 से हराया (photo - PKL official site)
Bengaluru Bulls vs Bengal Warriors, Pro Kabaddi League 2025: अलीरेजा मीरजाएन (18 अंक) और डिफेंडर दीपक शंकर (6) के शानदार प्रदर्शन के दम पर बेंगलुरू बुल्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में रविवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 80वें मैच में बंगाल वारियर्स को 43-32 के अंतर से हराकर अंक तालिका में चौथा स्थान हासिल कर लिया है। लगातार तीसरी जीत ने बुल्स के लिए यह स्थिति सुनिश्चित की है जबकि बंगाल को देवांक दलाल (13) के एक और सुपर-10 के बावजूद 13 मैचों में नौवीं हार मिली।
शुरुआती सात मिनट में बंगाल पिछड़ रही थी लेकिन इसके बाद उसने देवांक और अपने डिफेंडरों की बदौलत रफ्तार पकड़ते हुए न सिर्फ लीड ले ली बल्कि बुल्स को आलआउट की कगार पर ला दिया। बुल्स एक खिलाड़ी तक सीमित हो गए थे लेकिन अलीरेजा ने मंजीत को आउट कर 10 मिनट की समाप्ति तक न सिर्फ आलआउट बचाया बल्कि स्कोर भी 9-10 कर दिया।
देवांक की बदौलत बंगाल की टीम ने ब्रेक के बाद भी आलआउट की कोशिश की लेकिन इस बार भी अलीरेजा ने अशीष को आउट कर स्कोर 11-11 कर दिया। फिर अलीरेजा ने ही हिमांशु को सुपर टैकल कर बुल्स को 13-11 की लीड दिला दी। देवांक ने सत्यप्पा को आउट कर बुल्स को फिर दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। और फिर अलीरेजा ने बोनस लेकर बंगाल को चिढ़ाया। अगली रेड पर हालांकि देवांक ने उनका शिकार कर लिया।
बुल्स के लिए मानो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। जो खिलाड़ी मैट पर होता वही कमाल कर देता। इस बार टीम को आलआउट से बचाने का कमाल गणेश हनमंतगोल ने सुपर रेड के साथ किया। स्कोर 17-13 हो चुका था। देवांक ने हालांकि साहिल को आउट कर उसे फिर दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दियास लेकिन अगली रेड पर आशीष ने उनका सुपर टैकल कर स्कोर 20-14 कर दिया।
बंगाल जितनी शिद्दत से बुल्स को आलआउट करने की कोशिश करती, बुल्स उतनी ही मजबूत होते और यही कारण था कि हाफटाइम तक इस टीम ने बार-बार आलआउट बचाते हुए 22-15 की लीड ले ली। हाफटाइम के बाद आखिरकार बंगाल की हसरत पूरी हुई और आलआउट लेकर उसने स्कोर 20-23 कर दिया। आलइन के बाद देवांक ने अपना सुपर-10 पूरा किया लेकिन अलीरेजा ने सुपर रेड के साथ इसकी चमक फीकी करते हुए फासला 6 का कर दिया।
इस बीच अलीरेजा ने अपना सुपर-10 पूरा किया। इसके बाद बुल्स ने बंगाल के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। यह उसके लिए फायदेमंद रहा क्योंकि अंकितन ने अलीरेजा को सुपर टैकल कर स्कोर 24-29 कर दिया। फिर वही स्थिति लौटी लेकिन इस बार बुल्स ने बंगाल को वापसी का मौका नहीं दिया और आलआउट लेकर 30 मिनट की समाप्ति तक 35-26 की लीड ले ली।
अंतिम क्वार्टर में बंगाल ने वापसी की कोशिश शुरू की लेकिन बुल्स ने फासले को कम नहीं होने दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने 40-29 की लीड के साथ जीत की ओर कदम बढ़ाया। देवांक हालांकि उसकी वापसी सुनिश्चित कराने में जुटे थे लेकिन इसी बीच दीपक ने उन्हें लपकते हुए इस संभावना पर भी विराम लगा दिया। बुल्स ने रही-सही कसर अंतिम पलों में बंगाल को आलआउट की कगार पर लाकर पूरी कर दी और यह मुकाबला बड़े अंतर से जीत लिया।
