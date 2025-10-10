PKL 2025: दबंग दिल्ली को मिली सीजन की दूसरी हार, बंगाल ने 1 अंक से हराया

बंगाल वारियर्स ने दबंग दिल्ली केसी को 37-36 से हरा दिया (Photo - PKL official Site)
Bengal Warriorz vs Dabang Delhi K.C., Pro Kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के 73वें मैच में गुरूवार में बंगाल वारियर्स ने दबंग दिल्ली केसी को 37-36 से हरा दिया। मैच का फैसला अंतिम सेकेंड में हुआ। यह 13 मैचों में दिल्ली की दूसरी हार है जबकि बंगाल को 11 मैचों में चौथी जीत मिली है।
आज यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार खेले गए मुकाबले में बंगाल की जीत में देवांक दलाल (12) ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा हिमांशु (6) ने उनका अच्छा साथ दिया। डिफेंस में आशीष ने हाई-5 लगाया जबकि मंजीत ने चार अंक लिए। आशू मलिक के बगैर खेल रही दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए नीरज ने छह जबकि अजिंक्य ने पांच अंक लिए।
बंगाल ने 2-0 की लीड के साथ अच्छी शुरुआत की लेकिन नवीन ने दो अंक लेकर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद पांच मिनट के खेल में बंगाल ने फिर से 4-3 की लीड ले ली औऱ फिर देवांक ने फजल और सुरजीत को बाहर कर लीड दोगुनी कर दी। दिल्ली ने हालांकि वापसी की राह पकड़ी और अजिंक्य के मल्टीप्वाइंटर की मदद से स्कोर 6-7 कर दिया। फिर नीरज ने अपना खाता खोल स्कोर बराबर कर दिया।
इसके बाद सौरव ने देवांक को लपक दिल्ली को लीड में ला दिया लेकिन पहले क्वार्टर से ठीक पहले हिमांशु ने सुपर रेड के साथ बंगाल को 10-8 से आगे कर दिया। ब्रेक के बाद बंगाल ने दिल्ली के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। दिल्ली ने इसक फायदा उठाया और देवांक को सुपर टैकल कर स्कोर 11-12 किया और फिर अक्षित ने मल्टीप्वाइंटर के साथ दिल्ली को 13-12 से आगे कर दिया। इस बीच हिमांशु ने सौरव को आउट कर देवांक को रिवाइव करा लिया।
आते ही देवांक ने लगातार दो अंक लेकर दिल्ली को आलआउट की कगार पर ला दिया और फिर आलआउट लेकर बंगाल ने 18-16 की लीड ले ली। आलइन के बाद अजिंक्य ने मल्टीप्वाइंटर के साथ स्कोर 19-18 कर दिया। इसी स्कोर पर दोनों टीमों ने पाला बदला। हाफटाइम के बाद दोनों टीमों ने तीन-तीन अंक लिए और इस तरह 25 मिनट बाद भी फासला 1 का बना रहा। इस बीच बंगाल ने हालांकि तीन की लीड ले ली। 30 मिनट बाद बंगाल 25-23 से आगे थे।
दिल्ली के डिफेंस ने पहले हिमांशु को लपका और फिर अजिंक्य ने अंकित को बाहर कर बंगाल को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। बंगाल ने नीरज को लपक सुपर टैकल के दो अंक लेकर 29-25 की लीड ले ली। इसके बाद हालांकि दिल्ली के डिफेंस देवांक को लपक लिया लेकिन बंगाल ने सुपर टैकल के साथ इसका जवाब दिया और 5 अंक की लीड ले ली। सुपर-सब मोहित ने मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला 3 का किया और फिर आलआउट लेकर स्कोर 32-33 कर दिया।
आलइन के बाद देवांक ने न सिर्फ फासला 3 का किया बल्कि अपना सुपर-10 भी पूरा किया। इसके बाद आशीष ने लीड 4 की कर ली। मोहित ने हालांकि फासला 3 का किया और फिर फजल ने देवांक को लपक लिया लेकिन स्कोर डिफरेंस 3 का बना हुआ था। मोहित ने अगली रेड पर भी अंक लेकर 35-37 कर दिया। इस बीच हिमांशु अपनी रेड पूरी नहीं कर सके। स्कोर 36-37 हो गया था। इस तरह दिल्ली को एक अंक से हार मिली।
