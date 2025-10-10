PKL 2025: दबंग दिल्ली को मिली सीजन की दूसरी हार, बंगाल ने 1 अंक से हराया

इसके बाद सौरव ने देवांक को लपक दिल्ली को लीड में ला दिया लेकिन पहले क्वार्टर से ठीक पहले हिमांशु ने सुपर रेड के साथ बंगाल को 10-8 से आगे कर दिया। ब्रेक के बाद बंगाल ने दिल्ली के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। दिल्ली ने इसक फायदा उठाया और देवांक को सुपर टैकल कर स्कोर 11-12 किया और फिर अक्षित ने मल्टीप्वाइंटर के साथ दिल्ली को 13-12 से आगे कर दिया। इस बीच हिमांशु ने सौरव को आउट कर देवांक को रिवाइव करा लिया।