PKL 2025: गुजरात ने पटना को हराया, पांचवीं जीत के साथ टॉप-8 की रेस में खुद को बनाए रखा

शादलू और हिमांशु ने मंदीप कुमार (12 अंक) की चमक फीकी कर दी और पटना को 13 मैचों में 10वीं हार को मजबूर किया। गुजरात की 14 मैचों में यह पांचवीं जीत है। शीर्ष-8 में जगह बनाने के लिए संघर्षरत दो टीमों के बीच का मुकाबले रोमांचक अंदाज में शुरू हुआ। तीसरे मिनट में पटना ने गुजरात के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। लकी ने हालांकि अयान को सुपर टैकल इस स्थिति का लाभ लिया और गुजरात को लीड दिला दी। इसके बाद गुजरात ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 8-5 की लीड ले ली।