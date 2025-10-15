Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: गुजरात ने पटना को हराया, पांचवीं जीत के साथ टॉप-8 की रेस में खुद को बनाए रखा

शादलू और हिमांशु ने मंदीप कुमार (12 अंक) की चमक फीकी कर दी और पटना को 13 मैचों में 10वीं हार को मजबूर किया। गुजरात की 14 मैचों में यह पांचवीं जीत है। शीर्ष-8 में जगह बनाने के लिए संघर्षरत दो टीमों के बीच का मुकाबले रोमांचक अंदाज में शुरू हुआ। तीसरे मिनट में पटना ने गुजरात के लिए सुपर टैकल आन कर दिया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 15, 2025

Pro Kabaddi 2025

Pro Kabaddi 2025: पुनेरी पल्टन और गुजरात जायंट्स के मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: @/prokabaddi)

मोहम्मेदरेजा शादलू (9 अंक-डिफेंस में 5, रेड में 4) और हिमांशु सिंह (11) के शानदार खेल की बदौलत गुजरात जाएंट्स ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 83वें मैच में पटना पाइरेट्स को 40-32 के अंतर से हराकर शीर्ष-8 की रेस में खुद को बनाए रखा है।

शादलू और हिमांशु ने मंदीप कुमार (12 अंक) की चमक फीकी कर दी और पटना को 13 मैचों में 10वीं हार को मजबूर किया। गुजरात की 14 मैचों में यह पांचवीं जीत है। शीर्ष-8 में जगह बनाने के लिए संघर्षरत दो टीमों के बीच का मुकाबले रोमांचक अंदाज में शुरू हुआ। तीसरे मिनट में पटना ने गुजरात के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। लकी ने हालांकि अयान को सुपर टैकल इस स्थिति का लाभ लिया और गुजरात को लीड दिला दी। इसके बाद गुजरात ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 8-5 की लीड ले ली।

अब बाजी पलट चुकी थी। गुजरात ने कप्तान राकेश द्वारा डू ओर डाई रेड पर जुटाए गए दो अंकों की मदद से पटना को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया लेकिन मंदीप ने इसी तरह की रेड में शादलू और नितिन को बाहर कर मैच का रोमांच बनाए रखा। पटना ने खुद को सुपर टैकल की स्थिति से निकाल लिया था लेकिन गुजरात ने फिर वही स्थिति बहाल कर 10 मिनट बाद स्कोर 12-8 कर दिया।

ब्रेक के बाद पटना ने आलआउट बचाए रखा और 2 के बदले चार अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी लेकिन काफी मशक्कत के बाद गुजरात ने आखिरकार आलआउट लेकर 18-13 की लीड ले ली। आलइन के बाद गुजरात ने पकड़ बनाए ऱखी और 21-15 क लीड ले ली। हाफटाइम तक गुजरात को 23-17 की लीड मिली हुई थी। विराम के बाद पटना ने मंदीप के सुपर-10 की मदद से लगातार तीन अंक लेकर फासला कम कर दिया।

गुजरात ने हालांकि हिमांशु सिंह की बदौलत फिर से फासला 6 का किया और पटना के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। नवदीप ने हिमांशु को सुपर टैकल कर इस स्थिति को टाल दिया। फिर मंदीप ने शादलू और वैभव ने श्रीधर को बाहर कर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 25-27 कर दिया। ब्रेक के बाद पटना ने कुछ पलों के लिए गुजरात के लिए सुपर टैकल आन किया था लेकिन सुपर टैकल की मदद से इससे उबरते हुए गुजरात ने 32-27 की लीड ले ली।

आखिरी तीन मिनट में गुजरात ने एक बार फिर पटना को सुपर टैकल की स्थिति में डाला। पटना ने हालांकि इससे खुद को निकाल लिया और साथ ही फासला भी 2 का कर दिया। पटना सुपर टैकल पर खेल रही थी। इस बीच शादलू आए दो अंक के साथ स्कोर 36-32 किया और फिर आलआउट लेकर अपनी जीत पक्की कर ली।

Published on:

15 Oct 2025 10:35 am

