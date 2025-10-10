Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: अंतिम रेड तक चले रोमांच में गुजरात ने यूपी को 1 अंक से हराया, दबंग दिल्ली ने प्लेआफ बनाई जगह

यूपी ने पिछले मैचों की तुलना में अच्छी शुरुआत की। कप्तान सुमित और गुमान ने लगातार अंक लिए लेकिन वे राकेश को रोकने में नाकाम रहे और यही कारण था कि पांच मिनट के बाद गुजरात को 6-4 की लीड मिली हुई थी लेकिन यूपी ने जल्द ही स्कोर बराबर कर दिया। रिवाइव होकर आए राकेश ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ स्कोर 9-7 कर दिया लेकिन यूपी ने लगातार दो अंक लेकर स्कोर बराबर कर दिया।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 10, 2025

गुजरात जाएंट्स ने यूपी योद्धाज को 40-39 से हराया (Photo - PKL official Site)

UP Yoddhas vs Gujarat Giants, Pro Kabaddi League 2025: गुजरात जाएंट्स ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 74वें मैच में यूपी योद्धाज को 40-39 से हरा दिया। गुजरात की यह 12 मैचों में चौथी जीत है जबकि यूपी को लगातार पांचवीं हार मिली है। गुजरात की जीत के साथ दबंग दिल्ली ने प्लेआफ खेलने वाली 8 में से पहली टीम बन गई है।

बहरहाल, यूपी ने पिछले मैचों की तुलना में अच्छी शुरुआत की। कप्तान सुमित और गुमान ने लगातार अंक लिए लेकिन वे राकेश को रोकने में नाकाम रहे और यही कारण था कि पांच मिनट के बाद गुजरात को 6-4 की लीड मिली हुई थी लेकिन यूपी ने जल्द ही स्कोर बराबर कर दिया। रिवाइव होकर आए राकेश ने हालांकि दो अंक की रेड के साथ स्कोर 9-7 कर दिया लेकिन यूपी ने लगातार दो अंक लेकर स्कोर बराबर कर दिया।

गुजरात ने इसके बाद फिर दो अंक की लीड ली लेकिन यूपी ने फासला 1 का कर दिया। ब्रेक के बाद गुजरात ने लगातार दो अंक लेकर फासला 3 का कर लिया। राकेश ने चार के डिफेंस में दो अंक लेकर यूपी को आलआउट की ओर धकेला लेकिन आशू और जयेश ने शादलू का सुपर टैकल कर फासला 1 का कर दिया। इस बीच राकेश का सुपर-10 पूरा हुआ। अगली बार हालांकि राकेश ने यूपी को आलआउट कर गुजरात को 20-16 से आगे कर दिया।

हाफटाइम तक गुजरात 22-19 की लीड मिली हुई थी, जिसे यूपी ने दो का कर दिया लेकिन गुजरात ने जल्द ही फासला 4 का कर लिया। इसके बाद राकेश ने डू ओर डाई रेड पर दो अंक लेकर स्कोर 27-21 कर दिया। फिर डिफेंस ने भवानी को लपक यूपी को आलआउट की ओर धकेला और फिर इसे अंजाम देकर 31-21 की लीड ले ली।

गुजरात ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए 10 की लीड बनाए रखी। भवानी ने शादलू को बाहर किया तो राकेश ने उन्हें रिवाइव करा लिया। गुमान ने हालांकि उन्हें अगली रेड पर बाहर कर दिया। 30 मिनट बाद गुजरात 35-26 से आगे थे लेकिन गुमान ने लगातार दो अंक लेकर फासला 7 का कर दिया। इसके बाद यूपी गुजरात को आलआउट की कगार पर ले आए औऱ फिर इसे अंजाम देकर स्कोर 33-36 कर दिया। यूपी ने फिर इस फासले को एक तक पहुंचाया और फिर बराबरी कर ली।

इस बीच गुजरात ने दो अंक की लीड ले ली लेकिन हितेश ने चेन टैकल से फासला 1 का किया और फिर बराबरी कर ली। इस बीच राकेश ने सुमित को आउट कर गुजरात को लीड दिला दी, जिसे गुमान ने बराबर कर दिया लेकिन शादलू ने उसे फिर एक अंक की लीड दिला दी। गुमान अंतिम रेड पर गए और लपके गए। इस तरह गुजरात ने यह मैच 1 अंक से जीत लिया।

Published on:

10 Oct 2025 09:36 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: अंतिम रेड तक चले रोमांच में गुजरात ने यूपी को 1 अंक से हराया, दबंग दिल्ली ने प्लेआफ बनाई जगह

