PKL 2025: अंतिम रेड तक चले रोमांच में गुजरात ने यूपी को 1 अंक से हराया, दबंग दिल्ली ने प्लेआफ बनाई जगह

गुजरात ने अपना दबदबा बनाए रखते हुए 10 की लीड बनाए रखी। भवानी ने शादलू को बाहर किया तो राकेश ने उन्हें रिवाइव करा लिया। गुमान ने हालांकि उन्हें अगली रेड पर बाहर कर दिया। 30 मिनट बाद गुजरात 35-26 से आगे थे लेकिन गुमान ने लगातार दो अंक लेकर फासला 7 का कर दिया। इसके बाद यूपी गुजरात को आलआउट की कगार पर ले आए औऱ फिर इसे अंजाम देकर स्कोर 33-36 कर दिया। यूपी ने फिर इस फासले को एक तक पहुंचाया और फिर बराबरी कर ली।