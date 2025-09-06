Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अन्य खेल

PKL 2025: 11 अंक से पिछड़ने के बाद हरियाणा की शानदार वापसी, यूपी योद्धाज को 5 अंक से हराया

हरियाणा की इस शानदार जीत के हीरो रहे उसके डिफेंडर राहुल अत्री और राहुल सेतपाल। सेतपाल ने 5 जबकि अत्री ने छह अंक बटोरे। इसके अलाव मयंक सैनी (4) और नवीन (6) ने अहम मुकाम पर अंक लेकर हरियाणा की वापसी तय की। यूपी के लिए गगन गौड़ा (13) और हितेश (4) ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन वे अपनी टीम को सीजन की पहली हार से नहीं रोक सके।

भारत

Siddharth Rai

Sep 06, 2025

हरियाणा स्टीलर्स ने यूपी योद्धाज को 37-32 से हराया (Photo - PKL 2025/x)

Haryana Steelers vs UP Yoddhas, PKL 2025: मौजूदा चैंपियन हरियाणा स्टीलर्स ने विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 16वें मैच में यूपी योद्धाज को 37-32 से हरा दिया। खास बात यह है कि एक समय हरियाणा की टीम 11 अंक से पीछे चल रही थी लेकिन उसने हार नहीं मानी और जबरदस्त वापसी के साथ सीजन की दूसरी जीत दर्ज की।

हरियाणा की इस शानदार जीत के हीरो रहे उसके डिफेंडर राहुल अत्री और राहुल सेतपाल। सेतपाल ने 5 जबकि अत्री ने छह अंक बटोरे। इसके अलाव मयंक सैनी (4) और नवीन (6) ने अहम मुकाम पर अंक लेकर हरियाणा की वापसी तय की। यूपी के लिए गगन गौड़ा (13) और हितेश (4) ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन वे अपनी टीम को सीजन की पहली हार से नहीं रोक सके।

बेहतरीन फार्म में चल रहे गगन ने दो अंक की रेड के साथ यूपी का खाता खोला। शिवम पटारे के बोनस के बाद शिवम ने नवीन को आउट कर यूपी को 3-1 से आगे कर दिया। अगली रेड पर भवानी का शिकार हुआ तो यूपी ने पटारे को आउट कर स्कोर 4-2 कर दिया। फिर भवानी चार के डिफेंस में डू ओर डाई रेड पर सेतपाल को आउट कर हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में लाए और फिर इसी तरह की रेड पर विनय को लपक यूपी ने 6-3 की लीड ले ली।

इसके बाद यूपी ने हरियाणा को आलआउट कर 10-4 की बढ़त बना ली। आलइन के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। नवीन 11वें मिनट में पहली रेड पर आए लेकिन यूपी के डिफेंस ने उनके हाथ कुछ नहीं लगने दिया। ब्रेक के बाद गगन ने सुपर रेड के साथ हरियाणा की मुश्किलें बढ़ा दीं। यूपी ने जल्द ही अपनी लीड 17-6 कर ली। साथ ही हरियाणा दूसरी बार आलआउट की कगार पर थे।

जयदीप और सेतपाल ने हालांकि भवानी को डू ओर डाई रेड में लपकते हुए हरियाणा न सिर्फ आलआउट से बचाया बल्कि दो अंक भी दिला दिए। फिर नवीन ने मैच का पहला अंक लेकर स्कोर 10-17 कर दिया। इसके बाद हरियाणा ने लगातार दो अंक लेकर वापसी की राह पकड़ ली। हाफटाइम तक यूपी 17-12 से आगे थे लेकिन मयंक ने सुमित को आउट कर फासला 4 का कर दिया।

फिर नवीन ने साहुल को आउट किया और डिफेंस ने गगन को लपक यूपी को आलआउट कर दिया। अब स्कोर 17-19 हो गया था। हरियाणा ने यूपी की रेडिंग की पोल खोलते हुए जल्द ही स्कोर 19-19, 20-20 औऱ फिर 22-22 कर दिया। अगली रेड पर नवीन के सेल्फ आउट होने से यूपी को 1 अंक की लीड मिल गई थी लेकिन रिवाइवल के बाद नवीन ने हितेश और सुमित को आउट कर हरियाणा को पहली बार लीड दिला दी।

फिर हरियाणा ने यूपी को आलआउट की ओर धकेला। गगन के बोनस के बाद नवीन ने शिवम को आउट किया और फिर हरियाणा ने दूसरा आलआउट लेते हुए 30-27 की लीड ले ली। आलइन के बाद सेतपाल और राहुल अत्री ने हाई-5 पूरा किया। हरियाणा को सात अंक की लीड मिल चुकी थी। इस बीच मैट पर आए गुमान ने दो अंक की रेड के साथ फासला पांच कर दिया लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए और इसी के साथ हरियाणा ने यह मैच अपनी गिरफ्त में कर लिया।

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 08:30 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: 11 अंक से पिछड़ने के बाद हरियाणा की शानदार वापसी, यूपी योद्धाज को 5 अंक से हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट