PKL 2025: 11 अंक से पिछड़ने के बाद हरियाणा की शानदार वापसी, यूपी योद्धाज को 5 अंक से हराया

बेहतरीन फार्म में चल रहे गगन ने दो अंक की रेड के साथ यूपी का खाता खोला। शिवम पटारे के बोनस के बाद शिवम ने नवीन को आउट कर यूपी को 3-1 से आगे कर दिया। अगली रेड पर भवानी का शिकार हुआ तो यूपी ने पटारे को आउट कर स्कोर 4-2 कर दिया। फिर भवानी चार के डिफेंस में डू ओर डाई रेड पर सेतपाल को आउट कर हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में लाए और फिर इसी तरह की रेड पर विनय को लपक यूपी ने 6-3 की लीड ले ली।