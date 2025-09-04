PKL 2025: पुनेरी पल्टन की जीत की हैट्रिक, बंगाल वारियर्स को 9 अंक से हराया

बंगाल के लिए उसके स्टार रेडर देवांक दलाल (17) ने एक बार फिर कमाल किया लेकिन बाकी के खिलाड़ियों का साथ नहीं मिल पाने के कारण वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। दोनों टीमों ने धमाकेदार शुरुआत की। शुरुआती 10 मिनट में ही तीन मल्टीप्वाइंटर और एक सुपर रेड लग गया। छह मिनट के बाद दोनों टीमों 7-7 की बराबरी पर थीं लेकिन इसके बाद पल्टन ने रफ्तार पकड़ी। आठवें मिनट में आदित्य ने दो अंक की रेड की के साथ फासला तीन कर दिया। बंगाल के लिए सुपर टैकल आन था। आदित्य आए और मयूर को बाहर कर बंगाल को आलआउट की ओर धकेला। 10 मिनट बाद पल्टन 13-9 से आगे थे।