PKL 2025: पुनेरी पल्टन की जीत की हैट्रिक, बंगाल वारियर्स को 9 अंक से हराया

Puneri Paltan to beat Bengal Warriorz, PKL 2025: शानदार फार्म में चल रही पुनेरी पल्टन ने बुधवार को प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के 11वेंमैच में बंगाल वारियर्स को 45-36 के अंतर से हराकर जीत की हैट्रिक पूरी की। बंगाल को इस सीजन में पहली हार मिली है। यहां विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पल्टन के लिए कप्तान असलम इनामदार और आदित्य शिंदे ने 10-10 बटोरे जबकि डिफेंस में विशाल भारद्वाज ने हाई-5 लगाया। इसके अलावा गुरदीप और पंकज मोहिते ने भी 5-5 अंक लिए।
बंगाल के लिए उसके स्टार रेडर देवांक दलाल (17) ने एक बार फिर कमाल किया लेकिन बाकी के खिलाड़ियों का साथ नहीं मिल पाने के कारण वह अपनी टीम को हार से नहीं बचा सके। दोनों टीमों ने धमाकेदार शुरुआत की। शुरुआती 10 मिनट में ही तीन मल्टीप्वाइंटर और एक सुपर रेड लग गया। छह मिनट के बाद दोनों टीमों 7-7 की बराबरी पर थीं लेकिन इसके बाद पल्टन ने रफ्तार पकड़ी। आठवें मिनट में आदित्य ने दो अंक की रेड की के साथ फासला तीन कर दिया। बंगाल के लिए सुपर टैकल आन था। आदित्य आए और मयूर को बाहर कर बंगाल को आलआउट की ओर धकेला। 10 मिनट बाद पल्टन 13-9 से आगे थे।
अंतिम खिलाड़ी के तौर पर देवांक मैट पर थे। पल्टन के डिफेंस ने दूसरी बार उनका शिकार कर बंगाल को आलआउट कर 16-10 की लीड ले ली। आलइन के बाद हालांकि देवांक ने एक तरफ का डिफेंस साफ कर दो अंक लिए। फिर दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। देवांग ने अगली रेड में स्कोर 14-17 कर दिया। इसके बाद प्रतीक ने आदित्य का शिकार कर स्कोर 15-17 किया और फिर देवांक ने फासला एक का कर दिया।
बंगाल ने पल्टन के पहली बार सुपर टैकल सिचुएशन में डाला लेकिन उसने इससे दो अंक लेकर स्कोर 21-16 कर दिया। पल्टन हालांकि अधिक देर तक आलआउट नहीं बचा सके और इस तरह बंगाल ने शानदार वापसी करते हुए स्कोर 21-22 कर दिया। आलइन के बाद पल्टन ने फिर रफ्तार पकड़ी और हाफटाइम तक स्कोर 26-22 कर दिया। इस बीच देवांक और असलम ने सुपर-10 पूरा किए।
हाफटाइम के बाद पल्टन ने एक के मुकाबले तीन अंक लेकर फासला 6 का किया और साथ ही बंगाल को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। फिर पल्टन ने बंगाल को आलआउट की ओर धकेला और इसे अंजाम देकर 34-24 की लीड ले ली। आलइन के बाद देवांक ने दो बोनस लेकर फासले को कम करने की कोशिश की लेकिन आदित्य और पंकज इसे 10 का बनाए रखे हुए थे।
इस बीच आदित्य ने सुपर-10 पूरा किया। खेल अंतिम 10 मिनट में प्रवेश कर चुका था लेकिन 10 अंकों का फासला बंगाल के लिए चुनौती बन गया था। इस बीच अंकित ने पंकज औऱ देवांक ने विशाल का शिकार कर स्कोर 39-31 कर दिया लेकिन गुरदीप ने देवांक को लपक बंगाल को बड़ा झटका दे दिया। फिर गुरदीप ने मनप्रीत को लपक फासला फिर 10 का कर दिया। इसके बाद हालांकि बंगाल ने लगातार दो अंक लेकर फासला 8 का कर दिया। समय हालांकि फिसला जा रहा था। बंगाल की टीम तमाम कोशिशों के बावजूद यह अंतर पाट नहीं सकी और सीजन की पहली हार को मजबूर हुई।