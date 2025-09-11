PKL 2025: जीत की पटरी पर लौटी पुनेरी पल्टन, यूपी योद्धाज को हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचे

दो मिनट के बाद स्कोर 2-2 था लेकिन गुमान को लपक गौरव ने पल्टन को 3-2 से आगे किया और फिर पंकज मोहिते ने चार अंक रेड के साथ यूपी को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। इस बीच पंकज को सुपर टैकल कर यूपी ने स्कोर 6-7 किया और फिर गुमान ने गुरदीप को बाहर कर स्कोर बराबर कर दिया। साथ ही यूपी ने आलआउट टाल दिया था। फिर यूपी के डिफेंस ने असलम का शिकार कर लीड ले ली। अगली रेड पर गुमान पल्टन का सूपड़ा साफ करते-करते रह गए।