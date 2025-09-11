PKL 2025: जीत की पटरी पर लौटी पुनेरी पल्टन, यूपी योद्धाज को हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचे

U.P. Yoddhas vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League 2025: पुनेरी पल्टन जीत की पटरी पर लौट आई है। लगातार दो हार के बाद पल्टन ने शानदार वापसी करते हुए बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 26वें मैच में यूपी योद्धाज को 43-32 के अंतर से हरा दिया। इस जीत ने पल्टन को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया है।
विश्वनाध स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में आज यह मुकाबला खेला गया। यूपी की यह चार मैचों में दूसरी हार है। शुरुआती दो मुकाबले जीतकर यूपी ने अच्छा संकेत दिया था लेकिन अब वह लगातार दो मैच हार चुके हैं। यूपी के लिए हर बार की तरह गगन गौड़ा ने सुपर-10 पूरा किया। गुमान सिंह ने सात अंक जुटाए। पल्टन की ओर से आदित्य शिंदे और पंकज मोहिते ने सुपर-10 लगाया।
दो मिनट के बाद स्कोर 2-2 था लेकिन गुमान को लपक गौरव ने पल्टन को 3-2 से आगे किया और फिर पंकज मोहिते ने चार अंक रेड के साथ यूपी को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। इस बीच पंकज को सुपर टैकल कर यूपी ने स्कोर 6-7 किया और फिर गुमान ने गुरदीप को बाहर कर स्कोर बराबर कर दिया। साथ ही यूपी ने आलआउट टाल दिया था। फिर यूपी के डिफेंस ने असलम का शिकार कर लीड ले ली। अगली रेड पर गुमान पल्टन का सूपड़ा साफ करते-करते रह गए।
आदित्य की अगली रेड पर दो अंक मिले औऱ स्कोर फिर बराबर हो गया। ब्रेक के बाद गुमान सेल्फ आउट हुए। यूपी फिर सुपर टैकल की स्थिति में थे। आदित्य डू ओर डाई रेड पर आए और दो अंक लेकर यूपी को आलआउट की कगार पर ले आए। गगन ने हालांकि असलम को बैककिक कर कुछ समय के लिए आलआउट टाल दिया। पंकज की रेड पर हालांकि गगन आउट हो गए। फिर पल्टन ने आलआउट लेकर 16-12 की लीड ले ली।
आलइन के बाद यूपी ने लगातार तीन अंक ले वापसी की राह पकड़ी। फिर डिफेंस ने पंकज को डैश कर दिया। 19वें मिनट में विशाल ने गगन को लपक यूपी को बड़ा झटका दिया। हाफटाइम से ठीक पहले पंकज ने एक अंक लेकर स्कोर 21-16 कर दिया। हाफटाइम के बाद आदित्य ने एक ही रेड में यूपी का सूपड़ा साफ कर स्कोर 27-17 कर दिया। आलइन के बाद गगन का शिकार हो गया लेकिन गुमान ने मल्टीप्वाइंटर के साथ उम्मीद बनाए रखा। इस बीच आदित्य ने सुपर-10 पूरा किया।
पल्टन दबदबा बना रहे थे। उसने फिर से 10 अंक की लीड ले ली थी। इस बीच गगन का शिकार कर पल्टन ने यूपी को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया और आलआउट लेते हुए 37-22 की लीड ले ली। ब्रेक के बाद पंकज ने भी सुपर-10 पूरा किया। गगन का भी सुपर-10 पूरा हुआ। यूपी ने वापसी की कोशिश जारी रखी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उसे एक और हार के लिए मजबूर होना पड़ा।