Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

PKL 2025: टाईब्रेकर में दबंग दिल्ली केसी को हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंची पुनेरी पल्टन

त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में स्कोर बराबर रहने के बाद हुए टाईब्रेक में आदित्य ने सुरजीत को बाहर भेज पल्टन को 1-0 से आगे कर दिया। फिर नीरज ने स्कोर बराबर कर दिया। पल्टन के लिए पंकज ने दूसरी रेड की और स्कोर 2-1 कर दिया। दिल्ली के लिए दूसरी रेड अजिंक्य ने की लेकिन वह लपके गए।

3 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 13, 2025

पुनेरी पल्टन ने दबंग दिल्ली केसी को हराया (Photo - PKL Official Site)

Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro kabaddi League 2025: दबंग दिल्ली केसी और पुनेरी पल्टन के बीच रविवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 79वें मैच के निर्धारित समय तक 38-38 से बराबरी पर रहने क बाद फैसला टाईब्रेकर से हुआ, जिसे पल्टन ने 6-5 से जीत लिया। इस जीत ने पल्टन को बेहतर स्कोर डिफरेंस के आधार पर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। दोनों टीमों के 24-24 अंक हैं। यह पल्टन की 15 मैचों में 12वीं जीत है जबकि दिल्ली को इतने ही मैचों में तीसरी हार मिली।

आज यहां त्यागराज इंडोर स्टेडियम में खेले गये मुकाबले में स्कोर बराबर रहने के बाद हुए टाईब्रेक में आदित्य ने सुरजीत को बाहर भेज पल्टन को 1-0 से आगे कर दिया। फिर नीरज ने स्कोर बराबर कर दिया। पल्टन के लिए पंकज ने दूसरी रेड की और स्कोर 2-1 कर दिया। दिल्ली के लिए दूसरी रेड अजिंक्य ने की लेकिन वह लपके गए। पल्टन 3-1 से आगे हो गए थे। इस बीच पल्टन के लिए अबिनेश ने अंक लेकर स्कोर 4-1 कर दिया।

इसके बाद फजल ने दिल्ली को एक अंक दिलाया। स्कोर 2-4 था। फिर मोहित ने बोनस लेकर पल्टन को 5-2 से आगे कर दिया। दिल्ली ने एक अंक लेकर स्कोर 3-5 किया और फिर डिफेंस ने असलम को लपक लिया लेकिन उससे पहले वह बोनस लेकर पल्टन की जीत पक्की कर चुके थे। दिल्ली के लिए अंतिम रेड पर नवीन आए और एक अंक लिया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

बहरहाल, प्लेआफ के लिए क्वालीफाई कर चुकीं दो दिग्गज टीमों के बीच पहले हाफ में जोरदार मुकाबला हुआ। शुरुआती 20 मिनट में दिल्ली ने 21-20 की लीड ले रखी थी लेकिन पल्टन ने भी शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबले को रोचक बनाए रखा। यह अलग बात थी कि पहले हाफ के अंत तक पल्टन के लिए सुपर टैकल आन था।

दिल्ली ने जहां इस 20 मिनट के खेल में 13 रेड अंक लिए वहीं पल्टन ने 12 अंक जुटाए। डिफेंस में दिल्ली को 4 के मुकाबले पांच अंक की लीड मिली। एक-एक मौके पर दोनों टीमों ने एक दूसरे को आलआउट किया। पल्टन के 1 के मुकाबले दो अतिरिक्त अंक मिले। ये वो अंक हैं, जो खिलाड़ी के नहीं बल्कि टीम के खाते में जुड़ते हैं।

दिल्ली के लिए अजिंक्य ने इस हाफ में 9 अंक बनाए जबकि सौरव नांदल ने डिफेंस में चार अंक लेकर प्रभावित किया। दूसरी ओर, पल्टन के लिए पंकज मोहिते ने सात अंक लिए जबकि आदित्य शिंदे को तीन औऱ मोहित गोयत के दो अंक मिले। हाफटाइम के बाद दिल्ली ने आलआउट लेकर 26-22 की लीड ले ली।

इसी दौरान अजिंक्य ने सुपर-10 और सौरव ने हाई-5 पूरा किया। आलइन के बाद दोनों टीमों के बीच बराबरी का खेल होता दिखा। यही कारण था कि दिल्ली की टीम अपनी लीड को बड़ी नहीं कर पा रही थी। हालांकि संदीप के कुछ बेहतरीन टैकल्स की बदौलत दिल्ली ने 30 मिनट की समाप्ति तक 32-26 की लीड ले ली थी।

ब्रेक के बाद दिल्ली ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और अपनी लीड 6 अंक तक पहुंचा दी। हालांकि पल्टन के कप्तान असलम ने फजल को आउट कर वापसी की मुहिम जारी रखी और इसके बाद भी लगातार अंक लेकर फासले को 3 तक पहुंचा दिया। फिर गौरव ने अजिंक्य का शिकार कर स्कोर 32-34 कर दिया।

38वें मिनट में मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया। पल्टन ने दिल्ली का पीछा करते हुए फासला 3 का किया और साथ ही दिल्ली को आलआउट की स्थिति में ले आए। मोहित ने सौरव को आउट कर स्कोर 35-37 कर दिया और साथ ही दिल्ली आलआउट की दहलीज पर खड़ी थी और आलआउट लेकर पल्टन ने स्कोर 38-38 कर दिया। इसके बाद किसी टीम ने रिस्क नहीं लिया और इस तरह मैच टाईब्रेकर में चला गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 07:56 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: टाईब्रेकर में दबंग दिल्ली केसी को हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंची पुनेरी पल्टन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

PKL 2025: लगातार तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंचे बेंगलुरू बुल्स, बंगाल वारियर्स को 43-3 से हराया

अन्य खेल

एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत ने किया आठवां स्थान हासिल, अंतिम दिन चीन ने जीता दोहरा स्वर्ण पदक

अन्य खेल

PKL 2025: तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी पुनेरी पल्टन

अन्य खेल

PKL 2025: डिफेंस के दम पर बेंगलुरू बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 21 अंक के अंतर से हराया

अन्य खेल

PKL 2025: नए प्रारूप में पीकेएल ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी आठ टीमें, टॉप-2 टीमों को होगा बड़ा फायदा

अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.