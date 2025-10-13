PKL 2025: टाईब्रेकर में दबंग दिल्ली केसी को हराकर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंची पुनेरी पल्टन

Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, Pro kabaddi League 2025: दबंग दिल्ली केसी और पुनेरी पल्टन के बीच रविवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 79वें मैच के निर्धारित समय तक 38-38 से बराबरी पर रहने क बाद फैसला टाईब्रेकर से हुआ, जिसे पल्टन ने 6-5 से जीत लिया। इस जीत ने पल्टन को बेहतर स्कोर डिफरेंस के आधार पर अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। दोनों टीमों के 24-24 अंक हैं। यह पल्टन की 15 मैचों में 12वीं जीत है जबकि दिल्ली को इतने ही मैचों में तीसरी हार मिली।