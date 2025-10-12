PKL 2025: तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी पुनेरी पल्टन

पुनेरी पल्टन ने तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में बनाई जगह (Photo - PKL Official Site)
Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League 2025: पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के 78वें मैच में तमिल थलाइवाज को 36-23 के अंतर से हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनने का श्रेय हासिल कर लिया है। दबंग दिल्ली केसी पहले ही शीर्ष-8 में जगह बना चुकी है।
त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शनिवार खेले गए मैच में पल्टन की जीत में पंकज मोहिते (9) और कप्तान असमल इनामदार (7) के अलावा डिफेंस में गुरदीप (5) और विशाल भारद्वाज (4) ने अहम योगदान दिया। थलाइवाज को हार इसलिए मिली क्योंकि उनसके रेड मशीन अर्जुन देसवाल (6) चल नहीं सके और साथ ही डिफेंस ने भी उनका साथ नहीं दिया। डिफेंस में अरुनंथबाबू (4) और नितेश (3) ने हालांकि अच्छा खेल दिखाया।
कप्तान असलम के मल्टीप्वाइंर के दम पर पल्टन ने शानदार शुरुआत करते हुए तीन मिनट के खेल में 3-1 की लीड बना ली। फिर विशाल ने देसवाल को लपक थलाइवाज को बड़ा झटका दिया। इस बीच पंकज ने नितेश को आउट कर थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। पंकज ने फिर अगली रेड पर दो अंक लेकर उसे आलआउट की ओर धकेला और फिर पल्टन ने इसे अंजाम देकर 10-1 की लीड ले ली।
आलइन के बाद देसवाल ने मल्टीप्वाइंटर के साथ खाता खोला। हालांकि आदित्य ने नितेश को लपक हिसाब बराबर किया। पहले क्वार्टर के बाद पल्टन 12-3 से आगे थे। ब्रेक के बाद देसवाल ने बोनस लिया तो पंकज ने दोहरी सफलता के साथ फासला फिर 10 का कर दिया। अगली रेड पर हालांकि अरुणनंथबाबू ने पंकज को लपक थलाइवाज का डिफेंस मे खाता खोला। फिर देसवाल ने गौरव को आउट कर फासला 7 का कर दिया। हालांकि अगली रेड पर वह लपक लिए गए।
हिमांशु ने उन्हें रिवाइव करा लिया लेकिन आते ही असलम ने उन्हें डैश कर दिया। हिमांशु ने पंकज को डैश किया लेकिन रेड के वक्त वह लपक लिए गए। हाफटाइम तक पल्टन 20-11 से आगे थे। हाफटाइम के बाद अरुनंथबाबू सेल्फ आउट हुए और थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन हो गया। फिर विशाल ने रोहित को लपक थलाइवाज को आलआउट की ओर धकेल दिया लेकिन रौनक और नितेश ने पंकज को लपक देसवाल को रिवाइव करा लिया।
इस बीच थलाइवाज ने लगातार तीन अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी लेकिन अबिनेश ने देसवाल को चौथी बार आउट कर इस रफ्तार पर रोक लगा दी। फिर डू ओर डाई रेड पर पंकज ने नितेश को बाहर कर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 25-16 कर दिया लेकिन कंडोला ने दो अंक की रेड के साथ थलाइवाज की वापसी शुरू की लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए लेकिन डिफेंस ने उन्हें रिवाइव करा लिया। हालांकि अगली रेड पर ही असलम ने उन्हें बाहर कर दिया।
तीन मिनट बचे थे और थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन था। इसके बाद वैभव ने योगेश को आउट कर थलाइवाज को दो तक सीमित किया लेकिन अबकी बार मोहित को सुपर टैकल कर थलाइवाज ने दो अंक ले लिए लेकिन अंततः वे आलआउट नहीं बचा सके और 14 मैचों में आठवीं हार को मजबूर हुए। पल्टन ने 14 मैचों में 11वीं जीत हासिल की।
