PKL 2025: तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी पुनेरी पल्टन

इस बीच थलाइवाज ने लगातार तीन अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी लेकिन अबिनेश ने देसवाल को चौथी बार आउट कर इस रफ्तार पर रोक लगा दी। फिर डू ओर डाई रेड पर पंकज ने नितेश को बाहर कर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 25-16 कर दिया लेकिन कंडोला ने दो अंक की रेड के साथ थलाइवाज की वापसी शुरू की लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए लेकिन डिफेंस ने उन्हें रिवाइव करा लिया। हालांकि अगली रेड पर ही असलम ने उन्हें बाहर कर दिया।