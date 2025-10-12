Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अन्य खेल

PKL 2025: तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी पुनेरी पल्टन

कप्तान असलम के मल्टीप्वाइंर के दम पर पल्टन ने शानदार शुरुआत करते हुए तीन मिनट के खेल में 3-1 की लीड बना ली। फिर विशाल ने देसवाल को लपक थलाइवाज को बड़ा झटका दिया। इस बीच पंकज ने नितेश को आउट कर थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। पंकज ने फिर अगली रेड पर दो अंक लेकर उसे आलआउट की ओर धकेला और फिर पल्टन ने इसे अंजाम देकर 10-1 की लीड ले ली।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 12, 2025

पुनेरी पल्टन ने तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में बनाई जगह (Photo - PKL Official Site)

Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan, Pro Kabaddi League 2025: पुनेरी पल्टन ने प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के 78वें मैच में तमिल थलाइवाज को 36-23 के अंतर से हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनने का श्रेय हासिल कर लिया है। दबंग दिल्ली केसी पहले ही शीर्ष-8 में जगह बना चुकी है।

त्यागराज इंडोर स्टेडियम में शनिवार खेले गए मैच में पल्टन की जीत में पंकज मोहिते (9) और कप्तान असमल इनामदार (7) के अलावा डिफेंस में गुरदीप (5) और विशाल भारद्वाज (4) ने अहम योगदान दिया। थलाइवाज को हार इसलिए मिली क्योंकि उनसके रेड मशीन अर्जुन देसवाल (6) चल नहीं सके और साथ ही डिफेंस ने भी उनका साथ नहीं दिया। डिफेंस में अरुनंथबाबू (4) और नितेश (3) ने हालांकि अच्छा खेल दिखाया।

कप्तान असलम के मल्टीप्वाइंर के दम पर पल्टन ने शानदार शुरुआत करते हुए तीन मिनट के खेल में 3-1 की लीड बना ली। फिर विशाल ने देसवाल को लपक थलाइवाज को बड़ा झटका दिया। इस बीच पंकज ने नितेश को आउट कर थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। पंकज ने फिर अगली रेड पर दो अंक लेकर उसे आलआउट की ओर धकेला और फिर पल्टन ने इसे अंजाम देकर 10-1 की लीड ले ली।

आलइन के बाद देसवाल ने मल्टीप्वाइंटर के साथ खाता खोला। हालांकि आदित्य ने नितेश को लपक हिसाब बराबर किया। पहले क्वार्टर के बाद पल्टन 12-3 से आगे थे। ब्रेक के बाद देसवाल ने बोनस लिया तो पंकज ने दोहरी सफलता के साथ फासला फिर 10 का कर दिया। अगली रेड पर हालांकि अरुणनंथबाबू ने पंकज को लपक थलाइवाज का डिफेंस मे खाता खोला। फिर देसवाल ने गौरव को आउट कर फासला 7 का कर दिया। हालांकि अगली रेड पर वह लपक लिए गए।

हिमांशु ने उन्हें रिवाइव करा लिया लेकिन आते ही असलम ने उन्हें डैश कर दिया। हिमांशु ने पंकज को डैश किया लेकिन रेड के वक्त वह लपक लिए गए। हाफटाइम तक पल्टन 20-11 से आगे थे। हाफटाइम के बाद अरुनंथबाबू सेल्फ आउट हुए और थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन हो गया। फिर विशाल ने रोहित को लपक थलाइवाज को आलआउट की ओर धकेल दिया लेकिन रौनक और नितेश ने पंकज को लपक देसवाल को रिवाइव करा लिया।

इस बीच थलाइवाज ने लगातार तीन अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी लेकिन अबिनेश ने देसवाल को चौथी बार आउट कर इस रफ्तार पर रोक लगा दी। फिर डू ओर डाई रेड पर पंकज ने नितेश को बाहर कर 30 मिनट की समाप्ति तक स्कोर 25-16 कर दिया लेकिन कंडोला ने दो अंक की रेड के साथ थलाइवाज की वापसी शुरू की लेकिन अगली रेड पर वह लपक लिए गए लेकिन डिफेंस ने उन्हें रिवाइव करा लिया। हालांकि अगली रेड पर ही असलम ने उन्हें बाहर कर दिया।

तीन मिनट बचे थे और थलाइवाज के लिए सुपर टैकल आन था। इसके बाद वैभव ने योगेश को आउट कर थलाइवाज को दो तक सीमित किया लेकिन अबकी बार मोहित को सुपर टैकल कर थलाइवाज ने दो अंक ले लिए लेकिन अंततः वे आलआउट नहीं बचा सके और 14 मैचों में आठवीं हार को मजबूर हुए। पल्टन ने 14 मैचों में 11वीं जीत हासिल की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 11:33 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: तमिल थलाइवाज को हराकर प्लेआफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी पुनेरी पल्टन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अन्य खेल

खेल

ट्रेंडिंग

PKL 2025: डिफेंस के दम पर बेंगलुरू बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 21 अंक के अंतर से हराया

अन्य खेल

PKL 2025: नए प्रारूप में पीकेएल ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी आठ टीमें, टॉप-2 टीमों को होगा बड़ा फायदा

अन्य खेल

PKL 2025: अक्षित ढुल ने अकेले दम पर दबंग दिल्ली को जिताया, रोमचक मुक़ाबले में 39-33 से हारा गुजरात जाएंट्स

अन्य खेल

Arctic Open 2025: ध्रुव कपिला और तनिषा क्रैस्टो मिश्रित युगल बैडमिंटन स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में

अन्य खेल

PKL 2025: अंतिम रेड तक चले रोमांच में गुजरात ने यूपी को 1 अंक से हराया, दबंग दिल्ली ने प्लेआफ बनाई जगह

अन्य खेल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.