अन्य खेल

PKL 2025: जयपुर पिंक पैंथर्स पर बड़ी जीत के साथ पुनेरी पल्टन ने शीर्ष-2 में रहना तय किया

पल्टन चैंपियन की तरह खेली। उसके लिए सभी खिलाड़ियों ने योगदान दिया और इनका नेतृत्व पंकज मोहिते (9) ने किया। डिफेंस में गौरव खत्री ने सात अंक लिए। जयपुर के लिए अली समाधी ने शानदार सुपर-10 लगाया और विनय (8) ने उनका अच्छा साथ दिया लेकिन इन दोनों का प्रयास टीम की जीत के लिए नाकाफी रहा।

भारत

Siddharth Rai

Oct 16, 2025

पुनेरी पल्टन ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हारया (Photo - Pkl official site)

Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan, Pro kabaddi League 2025: पुनेरी पल्टन ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में बुधवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के 86वें मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स को 57-33 के अंतर से हराकर अंक तालिका में शीर्ष-2 में रहनातय कर लिया है। इस हार ने हालांकि जयपुर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

बहरहाल, असलम और पंकज के साथ-साथ डिफेंस के शानदार खेल की बदौलत पल्टन ने तीन मिनट में जयपुर को आलआउट कर 9-2 की लीड ले ली। आलइन के बाद भी पल्टन का दबदबा जारी रहा औऱ उसने अपनी लीड 11 की कर ली। जयपुर ने हालांकि लगातार दो अंक लेकर वापसी की संभावना जगाई लेकिन दो अंक लुटाकर जयपुर ने इसकी संभावना खत्म कर दी। इसके बाद जयपुर ने फिर लगातार चार अंक के साथ पल्टन को सुपर टैकल की स्थिति में धकेला।

इस बीच समाधी ने पल्टन को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया। फिर अगली रेड पर उन्होंने पल्टन का सूपड़ा साफ कर स्कोर 13-17 कर दिया। आलइन के बाद पल्टन ने फिर रफ्तार पकड़ी और स्कोर 20-14 कर दिया। इस बीच आदित्य ने आर्यन को बाहर कर जयपुर के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। फिर अबिनेश ने साहिल को लपक जयपुर को दो खिलाड़ियों तक सीमित किया लेकिन उनका सुपर टैकल हो गया।हाफटाइम तक पल्टन 23-17 से आगे थे।

हाफटाइम के बाद तीन मिनट के भीतर जयपुर को दूसरी बार आलआउट कर 28-20 की लीड ले ली। पल्टन ने इसके बाद भी अपना दबदबा बनाए रखते हुए जयपुर को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया। पंकज की रेड पर आर्य़न सेल्फ आउट हुए। पंकज ने फिर रेजा को भी बाहर किया और फिर आलआउट लेकर 38-24 की लीड ले ली।

वैसे तो यह लीड ही पल्टन की जीत दिलाने के लिए काफी थी लेकिन जयपुर ने वापसी की कोशिश जारी रखी और पल्टन को आलआउट की ओर धकेला लेकिन वह इसे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। उलटे पल्टन ने उसे तीसरी बार आलआउट कर उसे 14 मैचों में आठवीं हार को मजबूर कर दिया। पल्टन को 16 मैचों में 13वीं जीत मिली है और अपने पहले ही मैच में वैभव ने हाई-5 लगाया।

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: जयपुर पिंक पैंथर्स पर बड़ी जीत के साथ पुनेरी पल्टन ने शीर्ष-2 में रहना तय किया

