PKL 2025: जयपुर पिंक पैंथर्स पर बड़ी जीत के साथ पुनेरी पल्टन ने शीर्ष-2 में रहना तय किया

बहरहाल, असलम और पंकज के साथ-साथ डिफेंस के शानदार खेल की बदौलत पल्टन ने तीन मिनट में जयपुर को आलआउट कर 9-2 की लीड ले ली। आलइन के बाद भी पल्टन का दबदबा जारी रहा औऱ उसने अपनी लीड 11 की कर ली। जयपुर ने हालांकि लगातार दो अंक लेकर वापसी की संभावना जगाई लेकिन दो अंक लुटाकर जयपुर ने इसकी संभावना खत्म कर दी। इसके बाद जयपुर ने फिर लगातार चार अंक के साथ पल्टन को सुपर टैकल की स्थिति में धकेला।