PKL 2025: तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र, जानें हेड टू हेड में कौन किस पर भारी

Telugu Titans vs Tamil Thalaivas, Pro kabaddi League 2025: प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12 वें सीजन की शुरुआत आज यानि 29 अगस्त से होने जा रही है। सीजन का आगाज विशाखापट्टनम से होगी, जहां पहले मुक़ाबले में तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज आमने सामने होंगे। यह लीग सात साल के अंतराल के बाद 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन यहां वापसी कर रही है।
हाल के सीज़नों में तमिल थलाइवाज और तेलुगु टाइटंस के बीच कांटे की टक्कर रही है। लेकिन हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में थलाइवाज का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है। दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं, तमिल थलाइवाज ने 9 मैच जीते हैं, जबकि तेलुगु टाइटन्स ने 6 मुकाबले जीते हैं और एक मैच टाई रहा है।
पिछले सीजन में दोनों टीमें दो बार भिड़ीं थीं और एक -एक मुक़ाबले जीते थे। पहले मुक़ाबले में तमिल थलाइवाज ने तेलुगु टाइटंस को 54-29 से हराया था। वहीं दूसरे मुक़ाबले में तेलुगु टाइटंस ने जोरदार वापसी करते हुए रोमांचक मुक़ाबले में तमिल थलाइवाज को 35-34 से हराया था। इस सीजन तेलुगु टाइटन्स की कप्तानी विजय मलिक के हाथों में हैं। वहीं तमिल थलाइवाज की कमान दिग्गज पवन सेहरावत संभाल रहे हैं।
कुल मैच: 16
तमिल थलाइवाज जीत: 9
तेलुगु टाइटन्स जीत: 6
टाई: 1
पीकेएल सीजन 12 विशाखापत्तनम (29 अगस्त से 11 सितंबर) में शुरू होगा, जिसके बाद यह जयपुर (12 सितंबर से 28 सितंबर), चेन्नई (29 सितंबर से 10 अक्टूबर) और नई दिल्ली (11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर) में आयोजित किया जाएगा। प्लेऑफ और ग्रैंड फ़िनाले के लिए स्थान अभी तय नहीं हुआ है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से होगी।
प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। पहले जहां लीग स्टेज में प्रत्येक टीम 22 मैच खेलती थी, वहीं इस बार हर टीम 18 मैच खेलेगी। अब लीग मैच ड्रॉ नहीं होंगे। स्कोर बराबर रहने पर शूटआउट होगा, जिसमें दोनों टीमें पांच-पांच रेड करेंगी। यदि शूटआउट के बाद भी स्कोर बराबर रहता है, तो गोल्डन रेड का नियम लागू होगा। इसमें टॉस जीतने वाली टीम को आखिरी रेड मिलेगी, और अगर वह स्कोर कर लेती है, तो उसे विजेता घोषित किया जाएगा।
तमिल थलाइवाज़ - पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल, अलीरेज़ा खलीली, मोहित, सुरेश जाधव, मोइन शफाघी, हिमांशु, सागर, नितेश कुमार, नरेंद्र, रोनक, विशाल चाहल, आशीष, अनुज कालूराम गवाड़े, धीरज रविंद्र बैलमारे, योगेश यादव, रोहित कुमार, तरुण, अभिराज।
तेलुगु टाइटंस - भरत, विजय मलिक, शुभम शिंदे, अमीरोसैन एजलाली, गणेश पार्की, आशीष नरवाल, जय भगवान, मंजीत, राहुल डागर, अमन, शंकर भीमराज गडई, अजीत पांडुरंग पवार, अंकित, प्रफुल्ल सुदाम जवारे, सागर, चेतन साहू, नितिन, रोहित, बंटू, अवि।