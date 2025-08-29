PKL 2025: तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज के इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र, जानें हेड टू हेड में कौन किस पर भारी

प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन नए फॉर्मेट में खेला जाएगा। पहले जहां लीग स्टेज में प्रत्येक टीम 22 मैच खेलती थी, वहीं इस बार हर टीम 18 मैच खेलेगी। अब लीग मैच ड्रॉ नहीं होंगे। स्कोर बराबर रहने पर शूटआउट होगा, जिसमें दोनों टीमें पांच-पांच रेड करेंगी। यदि शूटआउट के बाद भी स्कोर बराबर रहता है, तो गोल्डन रेड का नियम लागू होगा। इसमें टॉस जीतने वाली टीम को आखिरी रेड मिलेगी, और अगर वह स्कोर कर लेती है, तो उसे विजेता घोषित किया जाएगा।