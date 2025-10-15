PKL 2025: फॉर्म में वापस आए यूपी योद्धाज, तमिल थलाइवाज को 32-31 हरा की जोरदार वापसी

फिर हितेश ने शफागी और फिर कंडोला को लपक थलाइवाज को एक खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर 22-21 की लीड ले ली। गुमान के शानदार एस्केप के बाद हितेश ने देसवाल को लपक अपना हाई-5 पूरा किया। इस बीच गुमान और भवानी ने लगातार दो अंक के साथ स्कोर 26-22 कर दिया। फिर गुमान ने मल्टीप्वाइंटर के साथ ब्रेक के बाद वापसी की और थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया लेकिन देसवाल ने उसे इस स्थिति से निकाल लिया।