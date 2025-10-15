Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

PKL 2025: फॉर्म में वापस आए यूपी योद्धाज, तमिल थलाइवाज को 32-31 हरा की जोरदार वापसी

यूपी की जीत में गुमान सिंह (8) और गगन गौड़ा (6) के अलावा डिफेंस में हितेश (7) हीरो बनकर उभरे। यूपी को 15 मैचों में छठी और लगातार दूसरी जीत मिली है जबकि थलाइवाज इतने ही मैचों में नौवीं हार मिली। थलाइवाज के लिए अर्जुन देसवाल (7) और डिफेंस में सागर राठी (5) ही चमक दिखा सके।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 15, 2025

फॉर्म में वापस आए यूपी योद्धाज(Photo - PKL Official Site)

यूपी योद्धाज ने अपना खोया फार्म वापस पा लिया है। त्यागराज इंडोर स्टेडियम में मंगलवार रात को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के 12वें सीजन के अपने 15वें मैच में यूपी की टीम ने अपने हरफनमौला खेल की बदौलत तमिल थलाइवाज को 32-31 के अंतर से हराकर अंक तालिका के शीर्ष-8 में प्रवेश कर लिया।

यूपी की जीत में गुमान सिंह (8) और गगन गौड़ा (6) के अलावा डिफेंस में हितेश (7) हीरो बनकर उभरे। यूपी को 15 मैचों में छठी और लगातार दूसरी जीत मिली है जबकि थलाइवाज इतने ही मैचों में नौवीं हार मिली। थलाइवाज के लिए अर्जुन देसवाल (7) और डिफेंस में सागर राठी (5) ही चमक दिखा सके।

बहरहाल, यूपी ने मैच की अच्छी शुरुआत की। गगन ने लगातार दो रेड पर अंक लेकर उसे तीन मिनट बाद 4-3 से आगे कर दिया था। फिर डिफेंस ने शफागी को डैश कर स्कोर 6-3 कर दिया। इसके बाद भवानी ने पांच के डिफेंस में डू ओर डाई रेड पर अंक लिया।

इसके बाद गगन ने बोनस लेकर यूपी को फिर एक अंक से आगे कर दिया। 10 मिनट बाद हालांकि स्कोर 8-8 हो गया था। ब्रेक क बाद गगन ने एक और बोनस के साथ यूपी को आगे कर दिया लेकिन फिर यूपी आलआउट नहीं बचा सकी लेकिन आलइन के बाद शफागी को लपक डिफेंस ने वापसी के संकेत दिए।

इसके बाद गुमान ने भी बोनस लिया। यूपी विशेष रणनीति के तहत डू ओर डाई पर खेल रही थी। इस पर अमल करते हुए डिफेंस ने शफागी को डैश कर दिया। इसके बाद हितेश ने देसवाल को लपक थलाइवाज को बड़ा झटका दिया। हाफटाइम के बाद गुमान ने सुपर रेड के साथ न सिर्फ स्कोर 16-17 किया बल्कि थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया।

फिर हितेश ने शफागी और फिर कंडोला को लपक थलाइवाज को एक खिलाड़ी तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर 22-21 की लीड ले ली। गुमान के शानदार एस्केप के बाद हितेश ने देसवाल को लपक अपना हाई-5 पूरा किया। इस बीच गुमान और भवानी ने लगातार दो अंक के साथ स्कोर 26-22 कर दिया। फिर गुमान ने मल्टीप्वाइंटर के साथ ब्रेक के बाद वापसी की और थलाइवाज को सुपर टैकल की स्थिति में ला दिया लेकिन देसवाल ने उसे इस स्थिति से निकाल लिया।

फासला अब 2 का रह गया था। हालांकि डिफेंस ने अगली रेड पर उनका शिकार कर लिया। इसके बाद भवानी ने सागर को बाहर कर स्कोर 30-26 किया और फिर हितेश ने शफागी को बैकहोल्ड कर फासला 5 का कर दिया लेकिन सुपर टैकल के साथ थलाइवाज ने फासला 3 का कर दिया। हालांकि यूपी के डिफेंस ने आशीष को लपक फासला फिर 4 का कर दिया। इसके बाद थलाइवाज ने सुपर टैकल किया लेकिन वह एक अंक से मैच हार गई।

Published on:

15 Oct 2025 09:32 am

Hindi News / Sports / Other Sports / PKL 2025: फॉर्म में वापस आए यूपी योद्धाज, तमिल थलाइवाज को 32-31 हरा की जोरदार वापसी

अन्य खेल

खेल

महाराष्ट्र अंतर-जिला कबड्डी चैंपियनशिप कब हो रही शुरू? सामने आया बड़ा अपडेट

Maharashtra Inter District Kabaddi Championship
मुंबई

भारत-पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों ने भी नहीं मिलाए हाथ, दोनों टीमों के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ

india vs pakistan
अन्य खेल

सिर्फ 5 लाख की आबादी वाले काबो वर्डे ने फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर रचा इतिहास

Cabo Verde qualifying for FIFA World Cup
अन्य खेल

प्रो बास्केटबॉल लीग के सीजन 5 की घोषणा; जानें, कब से कब तक खेली जाएगी प्रतियोगिता

pro basketball league season 5 announced
मुंबई

शैनन टैन ने जीता गोल्फ महिला इंडियन ओपन का खिताब, हिताशी बख्शी तीसरे स्थान पर रही

खेल
