बैडमिंटन : पीबीएल का छठा सीजन स्थगित, अब अगले साल होगा

नई दिल्ली। दुनिया में सबसे अधिक प्राइज मनी वाले टूर्नामेंट के तौर पर अपनी साख बना चुकी प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) के छठे सीजन (PBL 6) को कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण इस साल स्थगित कर दिया गया है। लीग (Premier Badminton League) के छठे संस्करण का आयोजन दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में होना था, लेकिन अब जबकि इसे स्थगित कर दिया गया है, इसका आयोजन अगले साल की शुरूआत में होगा और इसके लिए नई तारीखों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

🎙️ Major Announcement#PBL has been postponed to 2021 🏸#RiseoftheRacquet pic.twitter.com/NhnQW2kJFO