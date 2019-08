ऐतिहासिक जीत पर बोलीं पीवी सिंधू, राष्ट्रगान पर लहराते तिरंगे ने कर दिया था मुझे भावुक

नई दिल्ली। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद सुर्खियों में बनी हुई हैं। स्विटजरलैंड में इंटरनेशनल मंच पर हिंदुस्तान का नाम रोशन कर अपने देश लौटीं सिंधु ने उन पलों का जिक्र किया है, जब वो उस ऐतिहासिक लम्हें का गवाह बनीं।

इस जीत ने मुझे इमोशनल कर दिया- सिंधु

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में पीवी सिंधु ने कहा है कि फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो माहौल था, उसने मुझे काफी इमोशनल कर दिया था। सिंधु ने बताया कि वो इस जीत का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, क्योंकि पिछले कई बैडमिंटन टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन निराशाजनक था।

#WATCH #PVSindhu after becoming 1st Indian to win BWF World Championships: It was a very emotional moment for me. It was a much-awaited win. When medal ceremony was going on, the national anthem playing, me standing on podium&the flag flying high, it's a moment I can't express. pic.twitter.com/vTFuXE6ZZj