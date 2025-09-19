China Masters: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, वर्ल्ड नंबर 1 एन से यंग से क्वार्टरफाइनल में बुरी तरह हारीं

PV Sindhu, China Masters quarterfinals: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। सिंधु को चाइना मास्टर्स सुपर 750 के क्वार्टरफाइनल मुक़ाबले में कोरियाई शटलर और वर्ल्ड नंबर-1 एन से-यंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। कोरियाई खिलाड़ी ने सिंधु को सिर्फ 38 मिनट में 21-14, 21-13 से सीधे गेम्स में जीत दर्ज़ की।