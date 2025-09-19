China Masters: पीवी सिंधु ने फिर किया निराश, वर्ल्ड नंबर 1 एन से यंग से क्वार्टरफाइनल में बुरी तरह हारीं

PV Sindhu, China Masters quarterfinals: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। सिंधु को चाइना मास्टर्स सुपर 750 के क्वार्टरफाइनल मुक़ाबले में कोरियाई शटलर और वर्ल्ड नंबर-1 एन से-यंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। कोरियाई खिलाड़ी ने सिंधु को सिर्फ 38 मिनट में 21-14, 21-13 से सीधे गेम्स में जीत दर्ज़ की।
सिंधु की शुरुआत बेहद धीमी रही और पहले गेम में वह 1-6 से पीछे हो गईं। हालांकि उन्होंने लय पकड़ते हुए स्कोर 5-9 तक पहुंचाया, लेकिन यंग ने इंटरवल तक 11-5 की मजबूत बढ़त ले ली। सिंधु ने वापसी की कोशिश की और स्कोर 11-14 तक पहुंचाया, लेकिन नेट में शॉट डालने की गलती से पहला गेम गंवा बैठीं।
दूसरे गेम में सिंधु ने 3-2 से बढ़त बनाई, मगर यंग ने तुरंत नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रामक खेल दिखाने के बावजूद सिंधु 7-8 से पीछे रहीं। वहीं, कोरियाई खिलाड़ी ने शानदार डिफेंस और शॉट की विविधता से बढ़त 11-7 तक कर ली। ब्रेक के बाद यंग ने लगातार अंक जुटाए और 14-7 की लीड बना ली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
सिंधु की कोरियाई शटलर के खिलाफ यह लगातार आठवीं हार है। 23 साल की कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई हैं। एन से यंग पेरिस ओलिंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट हैं।