अफसर के साथ हमबिस्तर होने के लिए कहता था मालिक- यह कह कर रग्बी क्लब के सीओओ ने दिया इस्तीफा

क्लब ने बयान जारी कर कहा, "पूर्व कर्मचारी, जो 12 अगस्त 2025 को क्लब छोड़ गईं, ने आरोप लगाया है कि क्लब के मालिकों ने उनके साथ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। हम किसी भी तरह की अनुचित भाषा और आचरण की निंदा करते हैं। आरोपों की गंभीर जांच होगी और परिणाम आने पर रिपोर्ट साझा की जाएगी।" रग्बी फ़ुटबॉल लीग के प्रवक्ता ने भी साफ किया कि ऐसी कोई भी भाषा या सुझाव पूरी तरह आपत्तिजनक और अस्वीकार्य हैं।