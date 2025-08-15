Patrika LogoSwitch to English

अन्य खेल

अफसर के साथ हमबिस्तर होने के लिए कहता था मालिक- यह कह कर रग्बी क्लब के सीओओ ने दिया इस्तीफा

सल्फ़र्ड रेड डेविल्स रग्बी लीग क्लब की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी ने खुलासा किया है कि क्लब के मालिकों ने उन्हें रग्बी फ़ुटबॉल लीग के एक अफसर के साथ हमबिस्तर होने और शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 15, 2025

सल्फ़र्ड रेड डेविल्स की पूर्व चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्लेयर ब्रैडबरी (Photo credit - Claire Bradbury/LinkedIn)

सल्फ़र्ड रेड डेविल्स रग्बी लीग क्लब विवादों में घिर गया है। क्लब की पूर्व चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्लेयर ब्रैडबरी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि क्लब के मालिकों ने उन्हें रग्बी फ़ुटबॉल लीग (RFL) के एक अफसर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, ताकि क्लब से जुड़े कुछ विवाद सुलझाए जा सकें। इस आरोप ने खेल जगत में हलचल मचा दी है और क्लब की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस्तीफ़े के बाद खुलासा

क्लब से इस्तीफ़ा देने वाली ब्रैडबरी ने गुरुवार को अपने लिंकडिन पोस्ट में लिखा, “क्लब का माहौल अब अच्छा नहीं है और इसकी आत्मा मर चुकी है। एक वरिष्ठ महिला होने के नाते यह अनुभव साझा करना ज़रूरी है। मालिकाना समूह की तरफ से महिलाविरोधी और अनुचित टिप्पणियां की गईं, जिसमें सुझाव दिया गया कि मैं RFL के एक व्यक्ति से संबंध बनाऊं, ताकि दिक्कतें खत्म हो जाएं। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।”

ब्रैडबरी ने बताया कि उस समय वह चुप रहीं क्योंकि क्लब की सफलता चाहती थीं, लेकिन अब उन्हें अफसोस है कि उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने यह मुद्दा इसलिए उठाया है ताकि रग्बी लीग और अन्य खेलों में काम करने वाली सभी महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए।

क्लब की प्रतिक्रिया

क्लब ने बयान जारी कर कहा, "पूर्व कर्मचारी, जो 12 अगस्त 2025 को क्लब छोड़ गईं, ने आरोप लगाया है कि क्लब के मालिकों ने उनके साथ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। हम किसी भी तरह की अनुचित भाषा और आचरण की निंदा करते हैं। आरोपों की गंभीर जांच होगी और परिणाम आने पर रिपोर्ट साझा की जाएगी।" रग्बी फ़ुटबॉल लीग के प्रवक्ता ने भी साफ किया कि ऐसी कोई भी भाषा या सुझाव पूरी तरह आपत्तिजनक और अस्वीकार्य हैं।

Published on:

15 Aug 2025 01:57 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / अफसर के साथ हमबिस्तर होने के लिए कहता था मालिक- यह कह कर रग्बी क्लब के सीओओ ने दिया इस्तीफा

