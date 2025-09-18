World Athletics Championships: मेडल से मात्र 40cm से चूके सचिन यादव, नीरज, नदीम और वेबर जैसे दिग्गजों को पछाड़ा, इतने मीटर फेंका थ्रो

त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केशोर्न वालकॉट ने 88.16 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जर्मनी के एंडरसन पीटर्स ने 87.38 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन 86.67 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वे 84.03 मीटर के थ्रो के साथ आठवें स्थान पर रहे। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम 82.73 मीटर का थ्रो कर दसवें स्थान पर रहे। सचिन यादव का बेस्ट थ्रो 86.27 मीटर रहा, जो उनका पर्सनल बेस्ट भी है।