Sakshi malik Birthday: अखाड़े में कुश्ती, असल ज़िंदगी में इंसाफ और अपने हक़ के लिए लड़ी बड़ी लड़ाई, ओलंपिक में भी रचा इतिहास

साक्षी मलिक टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकीं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीतकर एक बार फिर खुद को साबित किया। साक्षी मलिक को साल 2016 में 'मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। साल 2017 में उन्हें 'पद्म श्री' पुरस्कार मिला। हालांकि, फेडरेशन और प्रशासन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दिसंबर 2023 में उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। इसी साल साक्षी ने भारतीय पहलवान सत्यव्रत कादियान के साथ शादी रचा ली।