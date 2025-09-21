China Masters 2025: फिर फ़ाइनल में हारे सात्विक-चिराग, कोरियाई जोड़ी ने 19-21, 15-21 से हराया

भारतीयों के लगातार स्मैश की बदौलत कोरियन टीम अपनी बढ़त को एक अंक से आगे नहीं बढ़ा पाई और स्कोर 5-6 हो गया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने बढ़त हासिल कर ली। यह जोड़ी ब्रेक तक 11-7 की बढ़त के साथ खेल रही थी। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी 14-7 के स्कोर पर नियंत्रण में नजर आ रहे थे, लेकिन कोरियन टीम ने वापसी करते हुए स्कोर को 13-14 कर दिया।