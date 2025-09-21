China Masters 2025: फिर फ़ाइनल में हारे सात्विक-चिराग, कोरियाई जोड़ी ने 19-21, 15-21 से हराया

Satwik-Chirag vs Seo-Kim, China Masters 2025 Final: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी को बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड सीरीज सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। रविवार को इस जोड़ी को हाल ही में विश्व चैंपियन बनी दक्षिण कोरिया की किम वोन हो और सियो सेउंग जे की जोड़ी के हाथों सीधे गेम में 19-21, 15-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फाइनल से पहले एक भी मैच नहीं हारा था, लेकिन 41 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में शिकस्त के साथ यह जोड़ी बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर लगातार दो बार उपविजेता बनी। शुरुआती गेम में कोरियन टीम ने बढ़त बना ली थी, लेकिन चिराग ने नेट पर तीसरा शॉट लगाकर स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया।
भारतीयों के लगातार स्मैश की बदौलत कोरियन टीम अपनी बढ़त को एक अंक से आगे नहीं बढ़ा पाई और स्कोर 5-6 हो गया। इसके बाद सात्विक और चिराग ने बढ़त हासिल कर ली। यह जोड़ी ब्रेक तक 11-7 की बढ़त के साथ खेल रही थी। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी 14-7 के स्कोर पर नियंत्रण में नजर आ रहे थे, लेकिन कोरियन टीम ने वापसी करते हुए स्कोर को 13-14 कर दिया।
इसके बाद उन्होंने स्कोर 17-17 से बराबर कर दिया। सात्विक और चिराग की एक-एक गलती ने पहला गेम कोरियन टीम के लिए आसान बना दिया, जिसने अंततः पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरा गेम भी शुरुआत में कांटे की टक्कर का रहा, दोनों टीमें 9-9 से बराबरी पर रहीं। कोरियन टीम ने फिर एक अंक की मामूली बढ़त बनाए रखी। यह टीम ब्रेक तक 11-10 से आगे थी।
ब्रेक के बाद, उन्होंने अपनी बढ़त 14-11 कर ली, लेकिन सात्विक और चिराग ने मामूली वापसी करते हुए अंतर को 14-16 कर दिया। हालांकि, पलक झपकते ही कोरियन जोड़ी ने पांच मैच प्वाइंट हासिल कर लिए और जल्द ही मैच के साथ खिताब अपने नाम कर लिया।
सात्विक और चिराग के लिए यह 2025 का दूसरा फाइनल था। इससे पहले, उन्होंने पिछले हफ्ते हांगकांग सुपर 500 के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां लगातार छह सेमीफाइनल हार का सिलसिला तोड़ा, लेकिन खिताबी मुकाबले में चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग के हाथों तीन गेम में 21-19, 14-21, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा।