अन्य खेल

PKL 2025: तमिल थलाइवाज ने जयपुर पिंक पैंथर्स का 37-28 से हरा रोका विजयरथ, दर्ज़ की सीजन की चौथी जीत

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 28, 2025

तमिल थलाइवाज, जयपुर पिंक पैंथर्स का विजयरथ रोका (Photo - PKL 2025)

Tamil Thalaivas vs Jaipur Pink Panthers, Pro kabaddi League 2025:अर्जुन देशवाल की अगुवाई में तमिल थलाइवाज की टीम ने 12वें सीजन के 52वें मैच में शनिवार को यहां सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में मेजबान जयपुर पिंक पैंथर्स को 37-28 से हरा दिया। जयपुर में खेले गये मुकाबले में तमिल थलाइवाज की नौ मैचों में यह चौथी जीत है और अब टीम के आठ अंक हो गए हैं और वो आठवें पायदान पर पहुंच गई है।

टीम की पिछले तीन मैचों में लगातार तीन हार के बाद यह पहली जीत है। वहीं, जयपुर पिंक पैंथर्स को नौ मैचों में चौथी हार झेलनी पड़ी है। टीम की लगातार तीन जीत के बाद यह पहली हार है और वो 10 अंक लेकर पांचवें नंबर पर है। थलाइवाज के लिए अर्जुन के 13 अंकों के अलावा डिफेंडर नितेश कुमार ने सात और सुरेश ने पांच अंक लिए। जयपुर के लिए नितिन ने आठ अंक बटोरे।

तमिल थलाइवाज के लिए अर्जुन देशवाल और जयपुर पिंक पैंथर्स की ओर से नितिन धनखड़ ने अपनी-अपनी टीम के लिए अंक लेना शुरू किया। हालांकि दोनों टीमों ने शुरुआती मिनटों में धीमी शुरुआत की। पहले 10 मिनट के खेल में तमिल थलाइवाज ने खुद को दो प्वाइंट से आगे रखा।

मैच के 11वें मिनट में मेजबान जयपुर पिंक पैंथर्स ने सुपर टैकल करके खुद को ऑलआउट होने से बचा लिया और फिर उसने मुकाबले में लीड भी बना ली। 15वें मिनट में डू ऑर डाई में आए नितिन धनखड़ ने एक और अंक लेकर जयपुर को दो अंकों से आगे कर दिया।

इसी बीच, अर्जुन ने भी डू ऑर डाई में बोनस अंक लेकर स्कोर बराबर कर दिया। थलाइवाज ने इसके बाद सुपर टैकल करके खुद को लीड में पहुंचा दिया। थलाइवाज के लिए अगली डू ऑर डाई में रेजा मीरबघेरी टैकल कर लिए गए। इसके बाद भी थलाइवाज ने पहले हाफ की समाप्ति तक खुद को 14-13 से आगे रखा।

थलाइवाज के लिए नितेश ने सुपर टैकल करके इस सीजन का अपना दूसरा हाई फाइव पूरा कर लिया और अपनी टीम को तीन अंकों की बढ़त दिला दी। हालांकि नितिन धनखड़ ने डू ऑर डाई में अंक लेकर जयपुर को थलाइवाज के लिए करीब ला दिया। जयपुर ने इसके बाद थलाइवाज को ऑलआउट करके 19-18 की लीड बना ली।

ऑल इन होने के बाद तमिल थलाइवाज ने फिर 20-20 की बराबरी हासिल कर ली। 28वें मिनट में अर्जुन ने सुपर रेड लगाकर इस सीजन का अपना छठा सुपर-10 लगा दिया। अर्जुन इसके साथ ही जयपुर को ऑलआउट कर दिया और स्कोर को 27-22 से अपने पक्ष में कर लिया।

मैच को खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और तमिल थलाइवाज के पास पांच अंकों की बढ़त आ चुकी थी। टीम ने अपनी इस बढ़त को 35वें मिनट तक कायम रखा। लेकिन नितिन धनखड़ के मैट पर आते ही जयपुर की उम्मीदें जाग उठी। 38वें मिनट में सुपर टैकल के जरिए जयपुर ने दो अंक हासिल कर लिए। अंतिम मिनट में थलाइवाज 37-28 से आगे थी और उसने इस लीड को बरकरार रखते हुए जीत अपने नाम कर ली।

