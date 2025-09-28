PKL 2025: तमिल थलाइवाज ने जयपुर पिंक पैंथर्स का 37-28 से हरा रोका विजयरथ, दर्ज़ की सीजन की चौथी जीत

मैच को खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और तमिल थलाइवाज के पास पांच अंकों की बढ़त आ चुकी थी। टीम ने अपनी इस बढ़त को 35वें मिनट तक कायम रखा। लेकिन नितिन धनखड़ के मैट पर आते ही जयपुर की उम्मीदें जाग उठी। 38वें मिनट में सुपर टैकल के जरिए जयपुर ने दो अंक हासिल कर लिए। अंतिम मिनट में थलाइवाज 37-28 से आगे थी और उसने इस लीड को बरकरार रखते हुए जीत अपने नाम कर ली।