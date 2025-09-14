फिर टूटा भारतीय स्टार खिलाड़ी का सपना, फाइनल में चीन के ली शिफेंग से हारे लक्ष्य सेन

हालांकि सेन ने शुरुआत में लंबी रैलियों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ली की जल्दी अंक हासिल करने की रणनीति ने भारतीय खिलाड़ी को लगातार दबाव में रखा। मैच का समापन ली के एक हल्के क्रॉसकोर्ट नेट शॉट के साथ हुआ। फाइनल में मिली हार लक्ष्य सेन के लिए एक बड़ा झटका है। वह अपने पहले सुपर 500 खिताब की तलाश में थे। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और इसी वजह से उनके खिताब जीतने की उम्मीद जगी थी, लेकिन खेल के अहम क्षणों में उनसे हुई गलतियों का ली शिफेंग ने फायदा उठाया और मैच अपने नाम कर लिया।