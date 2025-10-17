Patrika LogoSwitch to English

PKL 2025: यू मुंबा ने तेलुगू टाइटंस को सात अंक से हराया, दबंग दिल्ली के लिए शीर्ष-2 की सीट तय

मुंबा ने अपने हरफनमौला खेल के दम पर 15 मैचों में आठवीं जीत हासिल की है। उसके लिए अजीत चौहाण ने 8, परवेश भेंसवाल ने तीन, संदीप ने चार, जफरदानेश ने तीन, रिंकू ने चार औऱ रोहित राघव ने चार अंक जुटाए।

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

यू मुंबा ने तेलुगू टाइटंस को सात अंक से हराया (Photo - PKL official Site)

U Mumba vs Telugu Titans, Pro Kabaddi 2025: यू मुंबा ने त्यागराज इंडोर स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए प्रो कबड्डी लीग (PKL) के 12वें सीजन के 89वें मैच में तेलुगू टाइटंस को 33-26 के अंतर से हरा दिया। मुंबा की इस जीत ने दबंग दिल्ली केसी के लिए शीर्ष-2 की सीट तय कर दी है।

मुंबा की 15 मैचों में आठवीं जीत

मुंबा ने अपने हरफनमौला खेल के दम पर 15 मैचों में आठवीं जीत हासिल की है। उसके लिए अजीत चौहाण ने 8, परवेश भेंसवाल ने तीन, संदीप ने चार, जफरदानेश ने तीन, रिंकू ने चार औऱ रोहित राघव ने चार अंक जुटाए। टाइटंस को लगातार दूसरी हार मिली है। उसे 15 मैचों में सातवीं हार मिली है। टाइटंस के लिए कप्तान विजय मलिक ने सुपर-10 लगाया।

भरत ने पहली रेड पर बोनस लिया

पहली रेड पर बोनस लेने के बाद अजीत ने दूसरी रेड पर दो अंक लेकर मुंबा को 3-0 से आगे कर दिया। भरत ने पहली रेड पर बोनस लिया लेकिन दूसरी रेड पर लपक लिए गए। फिर अजीत ने एक और अंक लेकर स्कोर 6-2 कर दिया। अंकित ने संदीप को एंकल होल्ड किया तो विजय ने चेतन को लपक हिसाब बराबर कर 4 की लीड बनाए रखी। संदीप रिवाइव हुए लेकिन पांच के डिफेंस में फिर लपक लिए गए। और फिर भरत ने दो अंक लेकर स्कोर 6-7 कर दिया।

पहले क्वार्टर की समाप्ति तक स्कोर 7-8

इस बीच डू ओर डाई रेड पर रोहित को लपक टाइटंस ने पहले क्वार्टर की समाप्ति तक स्कोर 7-8 कर दिया लेकिन ब्रेक के बाद मुंबा ने चार की लीड ले ली और साथ ही टाइटंस के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। विजय ने हालांकि रिंकू को बाहर कर इस स्थिति को टाल दिया। औऱ फिर अवी ने अजीत को लपक स्कोर 9-11 कर दिया। इस बीच सुनील ने भरत को भी बाहर किया और फिर रिंकू ने प्रफुल्ल को लपक स्कोर 13-10 कर दिया।

हाफटाइम तक स्कोर 12-14

इसके बाद अजीत ने अवी को बाहर कर टाइटंस के लिए सुपर टैकल आन कर दिया लेकिन विजय ने मल्टीप्वाइंटर के साथ उसे इस स्थिति से निकाल हाफटाइम तक स्कोर 12-14 कर दिया। ब्रेक के बाद मुंबा ने 2 के मुकाबले चार अंक लेकर अपनी लीड 4 की की और साथ ही टाइटंस के लिए सुपर टैकल आन कर दिया। इस बीच रोहित ने अंकित को आउट कर टाइटंस को दो खिलाड़ियों तक सीमित किया और फिर आलआउट लेकर 23-17 की लीड ले ली।

अब 10 मिनट बाकी थी और मुंबा 25-17 से आगे थे लेकिन टाइटंस ने वापसी की राह पकड़ते हुए फासला 6 का कर दिया। इस बीच भरत ने अजीत को बाहर कर मुंबा को बड़ा झटका दिया लेकिन परवेश ने उनका शिकार कर लिया। इस तरह अपने डिफेंस (14) के दम पर मुंबा ने यह मैच सात के अंतर से जीत लिया।

PKL 2025: यू मुंबा ने तेलुगू टाइटंस को सात अंक से हराया, दबंग दिल्ली के लिए शीर्ष-2 की सीट तय

