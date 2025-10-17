PKL 2025: यू मुंबा ने तेलुगू टाइटंस को सात अंक से हराया, दबंग दिल्ली के लिए शीर्ष-2 की सीट तय

पहली रेड पर बोनस लेने के बाद अजीत ने दूसरी रेड पर दो अंक लेकर मुंबा को 3-0 से आगे कर दिया। भरत ने पहली रेड पर बोनस लिया लेकिन दूसरी रेड पर लपक लिए गए। फिर अजीत ने एक और अंक लेकर स्कोर 6-2 कर दिया। अंकित ने संदीप को एंकल होल्ड किया तो विजय ने चेतन को लपक हिसाब बराबर कर 4 की लीड बनाए रखी। संदीप रिवाइव हुए लेकिन पांच के डिफेंस में फिर लपक लिए गए। और फिर भरत ने दो अंक लेकर स्कोर 6-7 कर दिया।