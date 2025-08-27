US Open 2025: अल्काराज ने ओपेल्का को सीधे सैटों में हरा यूएस ओपन के दूसरे राउंड में जगहा बनाई

22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने इस सीजन में टूर पर सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। अब उनके नाम टूर में सबसे ज्यादा 55 जीत और 2025 में छह खिताब हैं, जिनमें रोटर्डम और सिनसिनाटी में हार्ड-कोर्ट खिताब भी शामिल हैं। इस महीने की शुरुआत में सिनसिनाटी में मिली जीत के बाद लगातार सात मैचों की जीत की लय में, अल्काराज का अगला मुकाबला दूसरे राउंड में इटली के मटिया बेलुची से होगा।