अन्य खेल

World Athletics Championships: पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने किया फाइनल के लिए क्वालीफाई, लेकिन नहीं छू पाये 90 मीटर का मार्क

नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड के अपने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर दूर भाला फेंकते हुए खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया।

भारत

Siddharth Rai

Sep 17, 2025

Neeraj Chopra
नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फ़ाइनल में जगह बनाई (Photo - IANS)

Neeraj Chopra, World Athletics Championships: दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट और स्टार भारतीय जैवल‍िन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फ़ाइनल में जगह बना ली है। टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस इवैंट में नीरज ने पहले ही थ्रो में 84.85 मीटर दूर भाला फेंक कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। क्वालिफिकेशन के लिए न्यूनतम 84.50 मीटर का मार्क निर्धारित था और गत विजेता ने इस बाधा को आसानी से पार कर लिया।

जूलियन वेबर और डेविड वेगनरने भी किया डायरेक्ट क्वालीफाई

ग्रुप ए से नीरज के अलावा जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.21 मीटर और पोलैंड के डेविड वेगनर ने 85.67 मीटर का थ्रो फेंक कर डायरेक्ट क्वालीफाई किया है। फ़ाइनल के लिए 12 एथलीट क्वालीफाई करेंगे। भारत के सचिन यादव 83.67 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रहे। सचिन की किस्मत अब ग्रुप बी के एथलीटों के हाथों में है। अगर वहां से सात एथलीट 83.67 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक देते हैं तो सचिन फ़ाइनल में जगह नहीं बना पाएंगे।

सचिन यादव की किस्मत ग्रुप बी के एथलीटों के हाथों

सचिन यादव ने मई 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। वह गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। ग्रुप बी में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अर्शद नदीम, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, भारत के रोहित यादव और यश वीर सिंह समेत 18 एथलीट हैं।

खिताब बचाने के लिए फ़ाइनल में उतरेंगे नीरज चोपड़ा

बता दें नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब 1 बार जीत चुके हैं। उन्होंने 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित इस इवैंट में 88.17 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था। तब अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता था। नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। वह पिछले महीने डायमंड लीग का खिताब भी नहीं जीत सके थे। इस भारतीय दिग्गज ने 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर का थ्रो फेंकर डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था।

17 Sept 2025 04:57 pm

17 Sept 2025 04:14 pm

Hindi News / Sports / Other Sports / World Athletics Championships: पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने किया फाइनल के लिए क्वालीफाई, लेकिन नहीं छू पाये 90 मीटर का मार्क

