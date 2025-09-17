World Athletics Championships: पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने किया फाइनल के लिए क्वालीफाई, लेकिन नहीं छू पाये 90 मीटर का मार्क

बता दें नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब 1 बार जीत चुके हैं। उन्होंने 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित इस इवैंट में 88.17 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था। तब अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता था। नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। वह पिछले महीने डायमंड लीग का खिताब भी नहीं जीत सके थे। इस भारतीय दिग्गज ने 85.01 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर का थ्रो फेंकर डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया था।