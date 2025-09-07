World Boxing Championship: निखत जरीन ने जीत के साथ अभियान शुरु किया, लवलीना बोरगोहेन हारीं

भारत ने विश्व मुक्केबाजी - मुक्केबाजी के लिए हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय - के तत्वावधान में आयोजित हो रही पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। शुक्रवार रात के सत्र में, विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन लैम्बोरिया ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग के मुकाबले में यूक्रेन की डारिया-ओल्हा हुतारिना को 5:0 से हराया, जबकि नरेंद्र बेरवाल ने पुरुषों के 90 किग्रा वर्ग में आयरलैंड के मार्टिन मैकडोनाग को 4:1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। शनिवार को शाम के सत्र में दो और मुक्केबाज मैदान में उतरेंगे। सचिन (पुरुष 60 किग्रा) का सामना ऑस्ट्रेलिया के जैकब कैसर से होगा, जबकि संजू (महिला 60 किग्रा) का सामना पोलैंड की अनेटा राइगेल्स्का से होगा।