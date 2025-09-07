Patrika LogoSwitch to English

World Boxing Championship: निखत जरीन ने जीत के साथ अभियान शुरु किया, लवलीना बोरगोहेन हारीं

भारत

Siddharth Rai

Sep 07, 2025

लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन करेंगे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की अगुआई (Photo - BFI)

World Boxing Championship: भारत की स्टार मुक्केबाज निखत जरीन ने शनिवार को लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग के पहले दौर में शानदार जीत के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी वापसी की घोषणा की जबकि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग में हार का सामना करना पड़ा।

29 वर्षीय निखत जरीन, जो पहले दो बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और इस साल किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, ने अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं दिखाई और पहले मिनट से ही अमेरिका की जेनिफर लोजानो पर हावी होकर 5-0 से जीत हासिल की। हालांकि, शनिवार को अन्य दो भारतीयों के लिए प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा।

टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग के दूसरे दौर में तुर्की की बुसरा इसिलदार से 0:5 से हार गईं, जबकि हितेश गुलिया का जोशीला संघर्ष पुरुषों के 70 किग्रा वर्ग के मुकाबले में नीदरलैंड के फिन रॉबर्ट बोस से 1:4 से हार से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था।

भारत ने विश्व मुक्केबाजी - मुक्केबाजी के लिए हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय - के तत्वावधान में आयोजित हो रही पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। शुक्रवार रात के सत्र में, विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन लैम्बोरिया ने महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग के मुकाबले में यूक्रेन की डारिया-ओल्हा हुतारिना को 5:0 से हराया, जबकि नरेंद्र बेरवाल ने पुरुषों के 90 किग्रा वर्ग में आयरलैंड के मार्टिन मैकडोनाग को 4:1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। शनिवार को शाम के सत्र में दो और मुक्केबाज मैदान में उतरेंगे। सचिन (पुरुष 60 किग्रा) का सामना ऑस्ट्रेलिया के जैकब कैसर से होगा, जबकि संजू (महिला 60 किग्रा) का सामना पोलैंड की अनेटा राइगेल्स्का से होगा।

Published on:

07 Sept 2025 09:53 am

Hindi News / Sports / Other Sports / World Boxing Championship: निखत जरीन ने जीत के साथ अभियान शुरु किया, लवलीना बोरगोहेन हारीं

