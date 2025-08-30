पीवी सिंधु के करियर का सबसे खराब साल, एक के बाद एक 13 मुक़ाबले हारे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतिहास रचने से भी चूकीं

पीवी सिंधु ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। रियो ओलंपिक 2016 में सिलवाए और टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज पदक जीतकर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 2019 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली वह पहली भारतीय बनीं। इसके अलावा, उनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय खिताब हैं। हालांकि, 2022 के बाद से चोटों और फॉर्म में गिरावट ने उनके करियर को प्रभावित किया है। 2025 में विश्व रैंकिंग में 15वें स्थान पर फिसलने के बावजूद, सिंधु का कहना है, “मुझमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं शीर्ष पर वापसी करना चाहती हूं।”