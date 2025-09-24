2 घंटे 31 मिनट के इस OTT के सफर में, जिन्दगी के सवालों का मिलेगा सारा जवाब

एक्टर मोहनलाल अभिनीत 'हृदयपूर्वम', सत्यन अंथिकड द्वारा निर्देशित, 28 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉस और रेटिंग भी मिली है। हालांकि, व्यावसायिक सफलता ना मिलने के बाद भी इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे और अब ये इंतजार खत्म होने को है, बता दें कि ये फिल्म 'हृदयपूर्वम' 26 सितंबर से JioCinema पर स्ट्रीम होगी। इस फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा से फैंस काफी एक्साइटेड है।